林明溱：不合作就退黨 是指王金平

（中央社記者蕭博陽、王揚宇南投縣18日電）南投縣長林明溱今天下午指出，若不願意與黨合作，乾脆退出國民黨，這是指前立法院長王金平。

王金平對此表示，這是假設性問題，不論前鴻海董事長郭台銘或是他，都是為國家的生存發展努力，他會結合各方力量、整合各方資源，一起為中華民國及台灣人民打拚、奉獻。

新北市長侯友宜以新北市政為主，未點頭接任中國國民黨總統參選人韓國瑜新北市競選總部主委。對此，林明溱昨天呼籲侯友宜「識大體」，要支持國民黨的總統參選人。

侯友宜今天回應指出，「我非常識大體」，他識的大體就是400萬市民。

林明溱今天上午出席活動，針對媒體詢問有關「藍營縣市長接競選總部主委」看法時表示，黨內總統初選後，還有黨員不合作，讓地方基層相當痛心，如果不願意與國民黨合作，就退出國民黨，不要帶著國民黨攪局，基層看得非常討厭。

媒體追問，「可否對侯友宜部分講一下」。對此，林明溱指出，身為國民黨員，一定要團結合作，國民黨才會被大眾欣賞，若黨員不團結，會被「看破手腳」，這樣非常不好，呼籲所有藍營縣市首長配合黨中央政策，全力支持黨提名總統參選人韓國瑜。

林明溱下午接受中央社記者採訪時表示，所謂「不合作就退黨」說法是指王金平，並非針對侯友宜，應該是他起初「靈機一轉」沒說清楚，又被媒體誤解，麻煩媒體幫忙澄清，「不合作就退黨，不是指侯友宜」。

林明溱指出，「侯友宜又沒在亂，不像王金平要搞第三勢力出來選」，王金平身為國民黨員，不參加黨內初選，又要「弄一組人馬」出來，這樣非常不好，會讓外界覺得國民黨不團結。

中央社記者追問「這種說法是否也針對鴻海創辦人郭台銘？因為郭台銘也是黨員」。對此，林明溱表示，郭台銘並沒有表態（要參選總統），是否選總統都是媒體報導，只有王金平跳出來表態，若王金平要組織第三勢力競選，乾脆退出國民黨，不要身為黨員，又讓外界看到國民黨不團結，會讓人「看衰」。

林明溱指出，侯友宜並非不合作，只是不掛名擔任主委而已，也沒有要找第三勢力出來選總統，更沒有表態支持代表民進黨競選連任的總統蔡英文，相信身為黨員的侯友宜仍會支持韓國瑜。

林明溱說，對於產生誤解，請侯市長不要誤會。（編輯：戴光育）1080818