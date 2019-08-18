菲國後援會成立 蔡總統：海外打拚的是台灣之光

（中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電）總統蔡英文在菲律賓的後援會今晚成立，蔡總統錄製影片致意，她說，在海外打拚的台灣人「每一位都是台灣之光」，盼大家再給她4年，「我一定會讓台灣更好」。

蔡總統在影片中說：「在海外有這麼多朋友，雖然在海外打拚，還是掛念台灣的未來，支持台灣、支持我，真是讓人非常地感動。」

她說：「在各位朋友打拚的新南向國家，跟台灣的關係也有顯著的成長。不僅貿易關係、文化交流、旅遊人次，都有顯著的成長，我們也跟菲律賓、印度更新了我們投資保障協定。」

中華民國第15任總統、副總統選舉將於2020年元月11日舉行。

立法院長蘇嘉全、僑務委員會副委員長高建智、中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯今天抵達馬尼拉視察並關懷旅菲台商，晚上舉辦「2020蔡英文總統連任菲律賓後援會成立大會」，立法委員陳亭妃也參加成立大會。

蔡總統說，現在新南向國家前1000大台商總營收已將近新台幣3兆6000億元，獲利也突破千億元大關，雙邊貿易總額超過1100億美元（約新台幣3兆1310億元），跟2016年相比，成長超過兩成，「這都是每一位海外的鄉親，跟我們共同努力的成果」。

她表示，台灣不僅逐步擺脫對單一市場的依賴，這幾年也堅守主權，守護民主，建立民主防護網，重罰假消息，爭取國際盟友，支持台灣民主。

蔡總統說：「我很清楚，自由的價值，需要用民主制度來守護。『三年有成』是我最近經常跟各地的朋友說的，請大家放心，台灣在變好，台灣也會越來越好。再給我足夠的時間，我一定會讓台灣更好。」

她說，明年選舉是台灣的關鍵時刻，「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，這就是蔡英文的風格。不管壓力有多大，蔡英文都會挺住，台灣也會挺住。

蔡總統說，大家在海外打拚，每一位都代表台灣人走向世界的決心，「你們每一位都是台灣之光」，拜託大家支持她，「Four more years（再4年），咱做伙為台灣來拚」。

接任後援會執行長的菲律賓台灣同鄉會監事長林坤城致詞表示，中國共產黨無所不至地打壓台灣，大家都很不滿；其次，台灣不想成為第2個香港；最後，台灣的自由民主全球知名，是可以拿到世界上「囂張」的資本，考慮以上3點，要維護台灣的自由民主，票就要投給蔡總統。

台灣同鄉會創會會長謝世英說，大家聚集在這裡，是因為覺得紅色力量入侵下，台灣正面臨瓶頸；海外台商透過後援會出錢出力，為了台灣的自由和主權，鼓勵大家都要返鄉投票，支持蔡總統。1080818