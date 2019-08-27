吳釗燮投書丹麥大報 籲聯合國永續目標納入台灣

（中央社記者林育立柏林27日專電）外交部長吳釗燮投書丹麥大報「政治報」（Politiken），強調台灣有決心與全球夥伴合作，達成聯合國的永續發展目標，呼籲聯合國納入台灣。

第74屆聯合國大會將於9月17日開議，吳釗燮在政治報今天刊出的投書表示，聯合國永續發展目標（SDGs）是為了永續美好的將來而制定，實踐的關鍵是「包容」和「不遺漏任何人」，民主台灣被相關的會議、機制和活動排除，破壞永續發展目標的基礎。

吳釗燮強調，台灣的全民健康保險覆蓋率達99.8％，對太平洋、拉丁美洲、加勒比海國家提供發展援助，有能力、也有意願分享經驗，為聯合國永續發展目標做出貢獻。

吳釗燮指出，台灣從來不是中華人民共和國的一部份，只有台灣以民主程序選出的政府才能代表2300萬人。台灣被聯合國排除和孤立令人遺憾，聯合國應該立即向台灣敞開大門。（編輯：周永捷）1080827