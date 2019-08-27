簡余晏：柯文哲應說明為何再與蔡衍明見面9次以上

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台北市前觀傳局長簡余晏今天在臉書表示，自己基於幕僚職責，安排一次市長柯文哲與旺中集團董事長蔡衍明會面，柯應說明為何要再與蔡餐敘見面9次以上，以及與國台辦的管道。

柯文哲上午出席一日社區關懷日活動時指出，2014年參選台北市長時，在簡余晏牽線下與蔡衍明會面，結果蔡直言支持當時台北市長候選人連勝文，他「聽一聽，鼻子摸著就回來」。

簡余晏稍早在臉書回應，指自己奉命安排柯文哲拜訪各報社、電視台、雜誌等媒體負責人及主管，「這是我作為新聞幕僚應有的職責，我也努力達成」。

她說，基於幕僚職責，安排一次2人會面，然而，社會關心的是柯文哲為何還要與蔡衍明餐敘、見面9次以上，「這些事情應該由柯文哲市長誠實面對」。

簡余晏說，社會矚目的是柯文哲與國台辦的管道為何，「兩岸一家親」、「建立兩岸命運共同體」、「中國是台灣的警察」是誰要求柯文哲說出口，「對於一向標榜公開透明的柯市長，應該好好向社會說明」。

她也表示，蔡衍明對於柯文哲曾對蔡說「「三個月之後你就會愛上我」等語以及現場談話，一切屬實。（編輯：張銘坤）1080827