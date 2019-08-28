台聯選戰目標 拚60萬政黨票2席不分區立委

2020年立委選戰，小黨拚生存也謀發展。台灣團結聯盟黨主席劉一德（圖）28日表示，台聯設下目標，希望能夠獲得60萬政黨票，達到5%門檻，拿到至少2席不分區立委。中央社記者范正祥攝 108年8月28日

（中央社記者范正祥台北28日電）2020年立委選戰，小黨拚生存也謀發展。台灣團結聯盟黨主席劉一德受訪表示，台聯設下目標，希望能夠獲得60萬政黨票，達到5%門檻，拿到至少2席不分區立委，重返立法院。

劉一德指出，2016年立委選舉時，在政黨票部分，台聯獲得大約30萬5000餘票，得票率2.5%。

劉一德接受中央社記者訪問時說，2020年立委選戰，政黨票部分，台聯設下目標，希望能夠獲得60萬票，這樣估算得票率應該就能達到5%。

他說，2020年立委選戰，在政黨票部分，就算最差情況，台聯希望至少也能夠達到3%得票率，因為如果能有3%得票率，最起碼就有政黨補助金，政黨補助金對黨務發展很有幫助，過去這幾年台聯未能獲得政黨補助金，政黨經營非常辛苦。

劉一德認為，3%得票率對台聯並不困難，「估計大概獲得39萬票至40萬票就有了，也就是說台聯只要比上次2016年立委選戰所獲政黨票再多出10萬票就有了。」

觀察2020年立委選戰，劉一德指出，台聯做為一個政黨，當然希望在國會有聲音。但是小黨面臨很大考驗，主要原因之一是近來組黨蔚成風氣，小黨數目實在太多，如果沒有集中選票，即便政黨有好的訴求主張，恐怕也未必獲得好成績。

談及小黨之間的競爭，劉一德認為，同樣是小黨，台聯獲得支持的空間會比其他小黨大。因為小黨雖多，這次立委選戰情況比較混亂，不過，「綠色小黨」之間還是有差別的，譬如一些小黨並不支持總統蔡英文，但台聯的立場是支持蔡總統。

劉一德說，「台聯信任蔡總統執政可以維護台灣主權」。他相信，台聯支持蔡總統的立場，可以和其他小黨作出清楚區隔，也可以為台聯爭取更多政黨票支持。

至於台聯如何擘劃不分區立委名單，劉一德表示，內部還沒決定。本來有考慮遴選外面優秀人士，但經過詢問之後可能性不高，另一方面也覺得應該從內部遴才，找真正挺台聯而且忠誠度高的人才問鼎不分區立委。過去經驗顯示，如果不重視忠誠度，拉進來的人，當完立委就跑掉了，人才與資源都無法延續。（編輯：紀淑芳）1080828