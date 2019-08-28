民進黨中執會人數不足流會 立委徵召案下週再議

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨今天原定召開中執會，討論艱困立委選區吳怡農等徵召案，但因為出席人數不足而流會，立委艱困選區徵召案下週再議。中執委管碧玲說，人數不足而流會，應該只是巧合。

民進黨中執委共有39人，今天僅有15位中執委出席，未達過半開會人數。因未成會，今天僅進行專案報告，未進入徵召提名案討論。黨主席卓榮泰會中表示，下次中執會再處理徵召案。

民進黨發言人薛呈懿說，今天中執會出席人數15人，未達法定出席人數而延會；至於艱困選區立委提名是否會如期完成，她說，立委徵召提名過程複雜艱困，黨中央持續努力溝通安排，徵詢各方意見，希望儘速完成提名，讓候選人趕快上場。

中執委黃承國受訪指出，上週也開執會，可能因為最近密集召開中執會，有些人因為路途比較遠而缺席。被問到，是否因為有人想杯葛徵召案，黃承國說，「沒人杯葛，純粹是人數不足」，

黃承國指出，因為最近開始選舉，很多中執委、中常委都是立委參選人或本身就是立委，可能因為要跑行程，沒來開會，今天請假超過半數。

立委李俊俋今天被問到「哪些派系沒有來的人較多？」他說，「我從來沒有用派系看問題」。

管碧玲受訪指出，人數不足流會應該是巧合，立法院還沒有開議，立委不一定都會北上，很中執委都是立委，「應該就是巧合，沒有很特別，大家都今天有事」。

管碧玲說，原本預計要連開3次中執會，今天是第2次，下週預計還要再開，今天沒有討論的案子就放在下週一起討論，不會延遲。

媒體追問流會是否是有人在杯葛黨主席卓榮泰，管碧玲說，她沒聽說，「我是狀況外嗎？什麼事要杯葛？發生什麼事了？台北政壇好複雜，我們從高雄上來的都很單純」。

至於是否因為有人在抗議徵召案，導致流會；管碧玲說，「大家想太多了」，她說，包括中執委史哲、李昆澤「這些絕對不會抗議的中執委也剛好沒有來，這個傳言不攻自破」。

中執委許淑華受訪認為，沒有所謂杯葛讓會議流會，她自己也是昨天下午才收到開會通知，臨時把事情排開，來開中執會。

民進黨提名策略小組昨天拍板，徵召中研院學者吳乃德兒子吳怡農參選台北市中山北松山區立委，徵召台北市議員王閔生參選文山區；年僅30歲的黨發言人李問參選馬祖立委等案，原定今天送中執會通過；不過，今天上午王閔生已透過臉書貼文，婉拒黨中央徵召，下午中執會因為人數不足而流會，徵召案將延至下週處理。

民進黨原本發出通知，要在中執會後召開「2020民進黨立委徵召提名公布記者會」，但因為中執會沒有開成，黨工也連忙把記者會背板撤下。（編輯：楊凱翔）1080828