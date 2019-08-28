企業促填海解決土地需求 韓國瑜允擴大檢討

高雄市長韓國瑜（右）28日受邀以「未來高雄」為題進行演講，他重申政府和企業是夥伴關係，並再度提出高雄需要一座國際機場及設立自由貿易經濟特區。中央社記者王淑芬攝 108年8月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄市長韓國瑜受邀到高雄市工業會演講，他重申政府和企業是伙伴關係，不應有衙門心態企業提議因應台商回流需地問題加速南星填海造陸計畫，韓允從土地、法規方向檢討開放。

韓國瑜受邀到高雄市工業會以「未來高雄」為題演講，重點包括高雄施政目標，重大建設推動進度及未來作為等，他再提出高雄需要一座國際機場及設立自由貿易經濟特區。

他說政府和企業是伙伴關係，政府不能高高在上，強調政府要跟得上現代化腳步，換位思考並當各行業的「加速器」，政府不能成企業的絆腳石。

他談到所得不均是國安問題，還有過去政策未能對症下藥等，若不能嚴肅面對處理，國家政策無法持續穩定，社會難進步。

理想的經濟圖像，韓國瑜表示，應該創意十足、生產力高的高科技產業搭配服務業讓人民生活進步，尤其在弱勢有需要時提供協助補貼等。

面對國際競爭，他說政府要有策略和國際競爭對手簽署「自由貿易協定」，擴大貨品出口和提供跨國服務商機等，讓台灣蛻變成「亞洲瑞士」、「東方樂土」。

他定位高雄市發展應該是創新製造服務業的都會、東亞海空物流樞紐、新興的東方明珠。他再提出高雄需要有一座國際大機場、自由貿易經濟特區。

高雄工業會理事長理事長孫更成提出3點建議，推動高雄產業園區更新及產業升級人才培訓；因應台商回流建議思考開發南星填海造陸計畫；中央政府確保足夠產業發展的能源政策。

因應台商回流投資的問題，韓國瑜允從土地、人才、法規等方面檢討開放。（編輯：謝雅竹）1080828