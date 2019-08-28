柯文哲：兩岸政策 就一天混過一天[影]

台北市長柯文哲（左）28日接受「館長」陳之漢網路直播專訪，重申他的戰略是親美日友中，但不需要跟中國大陸逞口舌之快。（圖取自館長成吉思汗YouTube頻道）

（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市長柯文哲今天接受專訪表示，「我怎麼會親中，我只是表面上友中」，「兩岸政策，就一天混過一天，微笑面對」。

柯文哲今天接受「館長」陳之漢網路直播專訪，重申他的戰略是親美日友中，但不需要跟中國大陸逞口舌之快，中國大陸會用關稅修理台灣。

柯文哲說，「川普怎麼修理習近平，習近平就怎麼修理小英」，「我估計下一步是用關稅，現在他們先停掉兩岸自由行，接下來就是用關稅了」，中國大陸有樣學樣。

柯文哲表示，現在政論節目都只討論怎麼贏2020總統大選，但沒人討論贏了之後會怎麼樣，總統蔡英文也沒說連任之後要怎麼處理兩岸議題。

陳之漢追問，若蔡總統與高雄市長韓國瑜會選誰。對此，柯文哲說，「我會去郊遊。」

陳之漢問柯文哲是否親中、兩岸論述又為何？柯文哲回答，「我怎麼會親中，我只是表面上友中、Say hello這樣」，「兩岸政策，就一天混過一天，微笑面對」。

陳之漢表示，他認為要解決「藍綠泥巴仗」，就是大家口徑一致支持民主自由，在同一平行線上較量實力，中國國民黨的朱立倫已逐漸轉變成此立場，「因為九二共識、一國兩制在台灣沒市場」。

柯文哲說，「你講的都是希望，但我們還是要面對實際情況」，「我去過美國國防部，台灣沒有想像中這麼危險」，台灣只要守住，美國就會介入，不需要操縱情緒。（編輯：戴光育）1080828