區域立委佈局 柯文哲：民眾黨暫無聯盟概念

（中央社記者梁珮綺台北29日電）台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨搶攻國會席次，針對區域立委佈局，他今天說，目前還是政黨各自提名，沒有聯盟概念，他也還沒與其他政黨談到相關議題。

而柯文哲希望台北市副發言人黃瀞瑩挑戰台北市第一選區，但黃瀞瑩意願不高。柯文哲說，一個小黨、新興政黨一開始要找到夠份量的立委候選人不容易，會再與黃瀞瑩談談看。

他上午出席兒童誠信月主題動畫首映會，會後接受媒體訪問時作上述表示。

柯文哲被問及立委選舉佈局相關問題時表示，截至目前為止，親民黨沒有提出要與民眾黨做策略聯盟，區域立委仍是各政黨自行提名，沒有聯盟概念，雙方沒有觸及類似問題。

不過，拚第一選區連任的民進黨立委吳思瑤說，柯文哲派黃瀞瑩出征恐拉到民進黨的票，成為國民黨助選員。

柯文哲聞言表示，「也可能拉到國民黨，她怎麼這麼沒有自信？」並指民進黨市議員王閔生拒絕徵召，恐由市議員簡舒培參選一事，「我非常贊成民進黨要派簡舒培跟（市議員）王世堅出來選，才能凸顯民進黨的台灣價值」。

對於鴻海創辦人郭台銘可能選在中秋節時「起義」，宣布參選2020總統，柯文哲引用明太祖朱元璋「八月十五殺韃子」故事，表示自己是「等收到月餅再說」。

另外，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬已賣出持有農舍，柯文哲認為，應一開始就拆掉，棄車保帥，畢竟一個要選總統的人為了幾百萬元有所糾葛，最終被看破手腳，「捨得捨得，要捨才能得，純粹從選戰技術考量來看，這舉動是錯的」。

至於台北市政府六大公司被爆出安插柯家軍，柯文哲說，應討論對方工作能力與效率，而不是他是否認識對方，「本來不認識的，我當市長當5年，現在也都認識了」。（編輯：李錫璋）1080829