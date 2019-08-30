黨內喊話大局為重 郭幕僚：對韓國瑜就是祝福2字

（中央社記者余祥台北30日電）鴻海創辦人郭台銘動向備受關注，大甲鎮瀾宮董事長顏清標發聲明盼郭以大局為重。郭幕僚蔡沁瑜今天說，郭台銘的確以大局為重，以中華民國、2300萬人的生活為重，對韓國瑜就是祝福2字。

郭台銘日前出訪中東，今天返台，他在松山機場簡短向媒體分享中東行的感想，不接受媒體提問，由永齡基金會副執行長蔡沁瑜接受媒體聯訪。

周刊王日前訪問國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬，記者提問時提到外傳郭台銘在初選階段給錢叫韓國瑜不要選一事，郭辦昨天發表嚴正聲明駁斥。

蔡沁瑜今天再強調，給錢叫人不要選這種搓湯圓的事，是藍綠的舊思維、黑金地方派系的權力交換遊戲，若有此傳聞，請雜誌、韓夫人直接問國民黨，郭台銘從商界到政界，就是想要改變齷齪的政治環境，「郭台銘是政治素人，不懂也不會、更不屑操作這種情況。」

外傳親民黨主席宋楚瑜將以政黨推薦形式，給郭台銘參選總統的門票，蔡沁瑜說，很謝謝好朋友的支持和鼓勵，會有這些傳聞，顯示出各界對於改變現況的急迫和焦慮。

蔡沁瑜強調，若郭台銘要參選，會以獨立參選的形式，在9月17日連署申請截止前，向外界報告最終的決定，至於確切的時間點，還在研議，畢竟郭台銘才剛下飛機，需要慎重考慮，無法這麼快就答覆。

媒體追問，獨立參選是否代表「郭柯王」結盟破局，蔡沁瑜說，不是，仍會結合志同道合的朋友一起為中華民國打拼；只是若要參選將以何種型態，她的回答是，郭台銘會以獨立參選人的姿態參選。

媒體再問，是否代表不會跟任何政黨合作，蔡沁瑜說，目前沒有這樣的考量。

若郭台銘申請連署為參選人，恐將遭到國民黨開除黨籍，蔡沁瑜說，之前已回答過了，這是國民黨的態度，不會再多做回應。媒體追問，是否會脫黨參選，蔡沁瑜說，主控權不在他們。（編輯：紀淑芳）1080830