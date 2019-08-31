尋求親民黨提名選總統 柯文哲：應該不會發生

台北市長柯文哲（圖）31日表示，若前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘不選總統，他就要找親民黨主席宋楚瑜提名他，「那只是說if（假如），這應該不會發生」。中央社記者郭日曉攝 108年8月31日

（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北市長柯文哲今天表示，如果前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘不選總統，他就要找親民黨主席宋楚瑜提名他，「那只是說if（假如），這應該不會發生」。

柯文哲在天下雜誌專訪中說，「9月17日連署登記截止若沒有（去登記）就很難，剩下去跟老宋商量，看他要不要提名我」。

如果獨立參選，中央選舉委員會規定9月13日到17日受理申請為總統選舉被連署人。

柯文哲上午出席2019銀髮族運動會後接受媒體訪問表示，他是被問如果9月17日沒登記是不是百分之百不選，他才說按目前法律規定，只剩親民黨與時代力量可提名。

他說，本來就一向友好親民黨，而他過年時有見過宋楚瑜，最近再排個時間聊聊。

外傳前立法院長王金平已手握28萬份連署書，柯文哲表示，有模擬過、沒那麼容易。（編輯：李明宗）1080831