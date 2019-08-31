更多編輯台推薦新聞：
法國菁英學府開新課 專門研究馬克宏
國際

法國菁英學府開新課 專門研究馬克宏

早安世界》我們與惡的距離推向日本 國際推廣再下一城
早報

早安世界》我們與惡的距離推向日本 國際推廣再下一城

垃圾變黃金 北醫研究：山竹果殼可調節血糖
生活

垃圾變黃金 北醫研究：山竹果殼可調節血糖

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

尋求親民黨提名選總統 柯文哲：應該不會發生

最新更新：2019/08/31 11:26
台北市長柯文哲（圖）31日表示，若前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘不選總統，他就要找親民黨主席宋楚瑜提名他，「那只是說if（假如），這應該不會發生」。中央社記者郭日曉攝　108年8月31日
台北市長柯文哲（圖）31日表示，若前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘不選總統，他就要找親民黨主席宋楚瑜提名他，「那只是說if（假如），這應該不會發生」。中央社記者郭日曉攝　108年8月31日

（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北市長柯文哲今天表示，如果前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘不選總統，他就要找親民黨主席宋楚瑜提名他，「那只是說if（假如），這應該不會發生」。

柯文哲在天下雜誌專訪中說，「9月17日連署登記截止若沒有（去登記）就很難，剩下去跟老宋商量，看他要不要提名我」。

如果獨立參選，中央選舉委員會規定9月13日到17日受理申請為總統選舉被連署人。

柯文哲上午出席2019銀髮族運動會後接受媒體訪問表示，他是被問如果9月17日沒登記是不是百分之百不選，他才說按目前法律規定，只剩親民黨與時代力量可提名。

他說，本來就一向友好親民黨，而他過年時有見過宋楚瑜，最近再排個時間聊聊。

外傳前立法院長王金平已手握28萬份連署書，柯文哲表示，有模擬過、沒那麼容易。（編輯：李明宗）1080831

2019台北市銀髮族運動會31日上午在台北體育館舉行，台北市長柯文哲（左）親自頒發運動精神獎給參賽長輩。中央社記者郭日曉攝　108年8月31日
2019台北市銀髮族運動會31日上午在台北體育館舉行，台北市長柯文哲（左）親自頒發運動精神獎給參賽長輩。中央社記者郭日曉攝　108年8月31日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報