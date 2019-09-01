中共代理人修法朝野頻過招 立院新會期攻防再起

（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院新會期於今天展開，執政黨力推完成「中共代理人」修法；國民黨團認為，這恐侵害言論與新聞自由，更讓台商陷入危機；民進黨團則說，這是要把國家安全的破網補起來，規範對象不會是台商。

立法院將於2日、3日辦理立委報到，而朝野黨團3日將協商新會期的開議日等事宜；這個會期除了總預算要優先處理外，也要處理F-16V戰機軍購案；至於法案部分，近期朝野已頻頻過招的中共代理人修法等議題，在立法院正式開議後，將進入真槍實彈的朝野攻防。

總統蔡英文7月時曾在臉書發文表示，立法院臨時會結束，「國安五法」最後一塊拼圖完成，立法院下一個會期還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

然而，中國國台辦主任劉結一近日宣稱，民進黨政府修法目的是阻止兩岸正常交流，「注定失敗」。中國大陸台企聯日前則指，「中共代理人」修法引起台商恐慌；陸委會發言人邱垂正當時回應，包括台商協會幹部等所有正當經營的台商，都與修法限制對象無關，呼籲台商們放心。

有關中共代理人相關法案，目前有民進黨團提出台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案、時代力量黨團提出「反境外敵對勢力併吞滲透法」草案，以及部分民進黨立委與基進黨合作的「境外勢力代理人登記法」草案。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者採訪時說，中共代理人的修法內容陷阱多、定義不清，執行起來會有爭議，有侵害基本人權之虞，他也擔心修法通過後，兩岸交流恐全面關閉，更侵害言論自由與新聞自由，廣大台商也隨時有觸法可能，希望政府不要扯台商後腿。

曾銘宗認為，蔡政府為了操作總統大選，不惜戕害新聞自由與言論自由，假借國家安全之名，實施綠色恐怖，國民黨團新會期將全力反對。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，新會期預計會處理中共代理人等法案，而中共代理人的修法，最主要是將過去國家安全的破網補起來，修法會進行微調，不會完全依照目前提出的版本。

李俊俋指出，修法方向上，不會全面性的要求台商，規範的對象不會是台商，因為如果將中共代理人的定義範圍規定的太廣，除了在實務面上會做不到外，也會對台商造成不必要的困擾，希望國民黨不要再亂噴口水。

時代力量立法院黨團總召徐永明則指出，時力會將自己提出的專法版本列為優先法案，因為保護國家的安全真的不能等，大家有共識就趕快來做，開議時再好好討論，若要修兩岸人民關係條例也可以，但要達到「登記揭露、劃紅線、有調查權限與罰則」等3大原則。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞認為，考量目前兩岸局勢嚴峻，也有龐大台商在那，現階段不需要觸及這麼敏感的修法，現在處理只會造成台商更孤立無援，這個時機點不對，因此黨團持反對的態度。

立法院會期每年2次，自行集會。每年2月至5月底（俗稱『法案會期』，審查、增修法案為主）及9月至12月底（俗稱『預算會期』，審查國家隔年度總預算為主）是法定集會期間，必要時得依法延長會期。立委每年2月1日、9月1日起報到，由各黨團協商決定開議日期。（編輯：楊凱翔）1080901