加強韓國瑜火力 何庭歡一週要開三次直播

（中央社記者余祥台北1日電）卸下光鮮亮麗的主播身份，何庭歡走出舒適圈，成為國民黨總統參選人韓國瑜的競選發言人。她每天6時起床蒐集輿情，大量閱讀韓國瑜過去的談話，希望能精準傳達韓國瑜的想法。

30歲的何庭歡曾任電視台記者、主播，走下主播台成為政治幕僚，何庭歡形容，過去擔任記者只是故事的旁觀者，現在則是成為故事中的角色，對她而言是特別的人生體驗，也是很大挑戰。

有人形容發言人是化妝師，也有人稱是翻譯機，何庭歡認為，主體仍是總統參選人韓國瑜，發言人除了要精確傳達韓國瑜的意思，更要能為韓國瑜分憂解勞，發揮補充說明的功能。

韓國瑜近來常被質疑失言，何庭歡說，她會換位思考，站在韓國瑜的立場了解他為什麼講這句話，並且幫韓補充、澄清。不過，她認為韓國瑜很聰明，要跟上韓國瑜的思緒是很大的挑戰。

為了更貼近韓國瑜，何庭歡花了兩週時間待在高雄「實習」，但因為韓國瑜每天都在各個局處之間奔走，非常忙綠，能跟他說上話的時間很短。

她說，她每次都把握韓國瑜幾秒鐘的空檔，了解韓國瑜對於許多當前重大議題的想法。另外，也透過觀察韓國瑜和地方人士、政界人士的互動，或是透過與韓國瑜秘書聊天，試圖更了解韓國瑜，並大量閱讀韓國瑜過去的談話，盼能更精準揣摩韓國瑜的想法。

談及發言人的工作，何庭歡坦言壓力很大，雖然自己過去是主播並不害怕面對鏡頭，但總是希望自己在面對媒體時能有充分的準備。

因此，她每天早上6時起床，瀏覽報紙蒐集輿情，通常一天都會擬定20道新聞時事題的問答，並丟入團隊群組中，互相討論出最好的回應，之後就一路回應媒體，常常都要接電話到午夜媒體截稿後。

面對近日種種的攻擊和質疑，何庭歡說，她未來每週一、三、五會在臉書直播反擊，「只要把事實講出來，就能站得住腳」，如此也能讓外界明白，很多的攻擊只是為了轉移焦點。

對於韓國瑜被認為較缺乏年輕人支持，何庭歡說，去年九合一選戰時，年輕人其實是喜歡韓國瑜的，只是不喜歡現在的韓國瑜。

何庭歡說，韓國瑜一直都沒有改變，希望為年輕人建構一個好的環境，讓年輕人有好的利基點往前走，韓國瑜注重教育，在上任高雄市長後推動雙語教育，也將設立青年局，提供年輕人創業的青創基金等，盼當年輕人的後盾。

她說，未來韓陣營可能會透過座談的形式，甚至開放年輕人直接挑戰韓國瑜，透過面對面的互動，讓年輕人了解「韓國瑜還是去年的韓國瑜」。（編輯：楊凱翔）1080901