空軍編列2億預算 購買30輛跑滑道清掃車

（中央社記者游凱翔台北1日電）現行空軍跑滑道清掃車已老舊，空軍司令部表示，民國109年編列新台幣2億4706萬元，分5年購買30輛新式跑滑道清掃車，可滿足各機場異物清除及路面清潔作業。

民國109年國防部預算書上月30日送抵立法院，同時也發布國防部108年中共軍力報告書、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。

根據預算書內容，空軍指出，由於現行清掃車老舊，編列2億4706萬元購買30輛跑滑道清掃車，裝備獲得後可滿足空軍各個機場跑滑道異物清除及路面清潔等作業，以利達成飛航外物預防任務。

空軍指出，此預算案分5年執行，從109年起執行至113年。109年購買2輛、110年12輛、111年5輛、112年5輛、113年購買6輛。

由於今年漢光35號演習時，國軍三型主力戰機（幻象2000、F-16、IDF經國號）降落國道一號中山高速公路，為了避免路面上的碎石、異物吸入戰機發動機造成毀損，軍方人員一字排開持掃帚、掃把執行FOD障礙物清除，若購置新式清掃車是否意味可不需人工清除。

軍方人士受訪表示，購置跑滑道清掃車的目的，並非取代戰備道起降前的FOD障礙物清除，由於戰備道的環境、性質與一般機場不同，仍必須藉由目視清除確保跑道安全，「就連美軍的航空母艦，在戰機降落前也是人工進行清除。」（編輯：楊凱翔）1080901