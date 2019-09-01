韓國瑜花蓮縣競選總部揭牌 所在地爆爭議

國民黨總統參選人韓國瑜花蓮縣競選總部1日舉行揭牌儀式，妻子李佳芬（中）代表出席，花蓮縣長徐榛蔚（左2）等及數百韓粉熱情支持，不畏花蓮艷陽高照，在烈日下揮汗呼口號、搶拍照。中央社記者李先鳳攝 108年9月1日

（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）國民黨總統參選人韓國瑜花蓮縣競選總部今天舉行揭牌儀式，妻子李佳芬代表出席；競選總部所在地的縣黨部房舍日前才因使用權屬引發爭議，現任黨部主委張峻今因而未到場。

花蓮縣長徐榛蔚和李佳芬上午連袂為韓國瑜花蓮縣競選總部揭牌，數百韓粉熱情支持，不畏花蓮艷陽高照，在烈日下揮汗呼口號、搶拍照。李佳芬展現親和力，握手、合拍照來者不拒。

倒是以「競選總部主任委員」徐榛蔚署名發出的邀請函，地址是位於花蓮市公園路的縣黨部所在，邀請函卻載「花蓮縣民眾服務社」，有些民眾在社群轉貼邀請函還熱心更正是「國民黨花蓮縣黨部」。

縣黨部房舍使用權屬爭議，在於鄒永宏在主委任內辦理黨內初選時，因延後期程，國民黨中央考紀會5月將他停權並拔除主委職務。國民黨中央另核定縣議長張峻接任縣黨部主委，8月23日上任，引起舊主委鄒永宏不滿，不但在普度時「鬧雙包」，還爆出鄒永宏任內就出租縣黨部房舍給民眾服務社。

不過縣黨部內外看不到「民眾服務社」的牌銜，上午揭牌儀式鄒永宏跟在徐榛蔚身邊儼然主人。

現任主委張峻則未現身，活動後他接受記者電話訪問表示，在縣黨部前辦理的「挺韓」活動，花蓮縣黨部全力支持。

有關近日爆出縣黨部使用權屬的爭議，張峻說，中央黨部與縣黨部均再次嚴正表達，前任主委無權擅自出租縣黨部辦公廳舍。同時也已委由律師透過司法程序維護權益並追究相關人士的法律責任。縣黨部仍是縣黨部，屬於國民黨員共同資產，並非其他人或團體可任意以無效契約把持或藉端藉勢占用。

花蓮縣黨部也發出新聞稿指出，要向諸多黨員與社會大眾致歉，黨部近期內的紛爭，讓許多支持國民黨的鄉親好朋友深感失望和焦慮。但也請大家放心，無論如何縣黨部仍將盡最大努力止息亂象，更不會讓外部勢力鳩佔鵲巢，見縫插針破壞團結，縣黨部將繼續凝聚基層力量，迎接明年的選戰。（編輯：林沂鋒）1080901