兩岸一家親 柯文哲：挑可接受的話講

（中央社記者梁珮綺台北3日電）旺中集團董事長蔡衍明2日指出，自己建議台北市長柯文哲說「兩岸一家親」、「台灣人就是中國人」等；柯文哲今天說，中國領導人習近平說過「兩岸一家親」，是挑可接受的來講。

柯文哲上午出席台北市108年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮，典禮開始前接受媒體訪問，做上述表示。

蔡衍明2日在直播「柯p這個朋友」中指出，柯文哲想續辦雙城論壇，但中國怕柯亂講話，所以不讓柯過去，柯因而拜訪他，他建議說習近平提過的「兩岸一家親」，柯文哲當時回應「有理有理，應該要兩岸一家親，不要兩岸一家仇」。

蔡衍明在直播中也表示，某次在上海舉辦的雙城論壇結束後，他建議柯文哲說「台灣人就是中國人」，就能得到全大陸肯定，柯文哲當下吐著舌頭說「我不敢，回台灣會被打死」。

蔡衍明在直播中數度指自己是協助過柯文哲的人，如今被打成紅媒，柯文哲沒有替他發聲，還在他頭上放屎放尿，令他失望。

對此，柯文哲表示，若中國人意指文化上的中國人，他沒有否認，但若中國是指中華人民共和國，現階段絕對不可能。

他說，聽到蔡衍明的建議，「我也沒當面跟他反駁，聽一聽，只是聽完趕快跑掉，就這樣而已」。

針對兩岸一家親論述，柯文哲說，「我們只是挑一挑對面習大大講過哪些話，挑一句我們可以接受的」，強調2017年舉辦世大運，當時為此還先辦雙城論壇，盼大陸在世大運期間不要對台灣有所抵制，「我們也不可能說罵人家、再叫人家要幫忙你」，重申要務實處理兩岸問題。

至於「放屎放尿」一說，柯文哲說，「知道他人不是壞人，可是我也沒有懷疑說他是不愛台灣，但是他愛台灣的方法，我們聽完就真的是三條線，沒辦法」。（編輯：李亨山）1080903