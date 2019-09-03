柯文哲否認白橘破局 稱會訪宋楚瑜

（中央社記者梁珮綺台北3日電）媒體報導，台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，令親民黨主席宋楚瑜不滿，白橘合作形同玩完；柯文哲今天說，會再找時間拜會宋楚瑜，雙方關係還好，「沒有什麼破局」。

柯文哲上午出席台北市108年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮，典禮開始前接受媒體訪問，做上述表示。

媒體報導，宋楚瑜不滿柯組黨，一度想辭掉市政顧問。親民黨組織部主任張碩文說，宋楚瑜內心確實思考要安排柯文哲接班，但因柯已籌組政黨，就給予祝福。

對此，柯文哲說，會再找時間拜會宋楚瑜，上次見面已是過完農曆年左右，有些政壇前輩，有空要多多去跟他們講一下話，指自己籌組台灣民眾黨是吃便當時靈機一動，以後要寫創黨烏龍記。

被問及宋楚瑜要辭去市政顧問一職時，柯文哲說，「這倒不會啦」，指宋楚瑜、國民黨立委王金平到了一定年紀，會豁達很多，「比較沒有汲汲於名利那種感覺」。

另外，民進黨主席卓榮泰透過臉書提出質疑，包括柯文哲到各縣市趴趴走的經費從何而來，柯文哲說，自己採取寄生蟲戰法，只出高鐵票錢，「有時候不好意思，吃飯都給人家請的」。

柯文哲更表示，卓榮泰稱民進黨沒有編總統大選縣市競選總部經費，「勸他趕快撤掉（臉書發文）」，被問及是否眼見為憑時，柯文哲說，「當然」。

至於高雄市長韓國瑜轟國民黨中央黨部若啟動「換瑜」，就是腦袋進水，柯文哲說，國民黨常常腦袋進水，現在已無法再換什麼。（編輯：李亨山）1080903