劉世芳批高雄3大經濟指標衰退 韓國瑜籲勿抹黑

（中央社記者王淑芬高雄3日電）民進黨立委劉世芳以數據指出，高雄市3大經濟指標嚴重衰退，她認為是市長韓國瑜要落跑的效應顯現。市府財政局拿出數據反駁劉世芳，韓國瑜籲要黑韓應準備正確的資料。

劉世芳以高雄市的營利事業銷售額、促參招商、房市買氣交易等數據指出，高雄市的3大經濟指標嚴重衰退，包括過前朝2018同期成長率都還有7%以上的高雄市營利事業銷售額，2019今年上半年只成長0.29%，她質疑是「落跑市長效應顯現」。

她上午在臉書貼文後，同時接受媒體聯訪，用數據批評高市府拚經濟沒有成果。

她指出，高雄市營利事業銷售額2015到2018，從新台幣4兆700億元增加到4兆8000億元，4年增加近8000億元，期間成長率18%，是6都第一；但是2019上半年只成長0.29%。

促參是衡量政府招商最直接指標，她說，今年上半年7個月，財政部公布高雄只有兩件19.5億元成果，且還是去年的招商算在今年，相較過去市府每年都有百億元績效，顯現韓市府績效不彰。

在不動產表現上，她指出房市傳出哀嚎聲，除了去年選後一陣表象，5月開始衰退，高雄店面買氣是6年來次低、7月房市交易量6都最慘、現在又傳出8月的移轉數是9年來新低。

劉世芳說，韓國瑜說要打造高雄是全台首富，但是從經濟表現可以了解高雄的經濟看不到韓國瑜的承諾，籲中央介入否則高雄沒有發大財，反而會成為發展最慘的城市。

她還批評，市府財政局沒什麼高招，依然賣土地增加財源。

韓國瑜在市政會議後接受聯訪，由財政局長李樑堅說明財政表現。

李樑堅說，108年高雄整體歲入編列1269億元，今年1到7月達到709億元，與去年同期比較增加24億元；尤其是地方稅，市府原編409億元，現已達246億元，比去年同期增24億元。

他指出，3大稅收正成長，包括土地增值稅和契稅都成長，代表民眾對投資有信心，至於8月房地產微降是正常現象。再者，今年1到7月，市府招商引資1700多億元，和發產業園區的土地已經完銷。

被批評賣土地籌財源，李樑堅說，108年預算屬於土地標售收入是11億元；109年市府編列預算屬於土地標售收入是8.8億元，占明年總預算1465億元的0.6%。

媒體詢問質疑是劉世芳數據不正確嗎？韓國瑜表示，不管是不是劉世芳或其他人要黑韓，應準備正確資料；稅收增加很多代表經濟活絡，要抹黑應拿正確數據。（編輯：林沂鋒）1080903