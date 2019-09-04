國民黨將告林峯正 黨產會：發言可受公評

（中央社記者余祥台北4日電）國民黨今天表示，黨產會主委林峯正日前誣指國民黨黨產近千億，更散布若民進黨落選，近千億黨產將追討成空的言論，故意散布不實資訊，國民黨近日將提告。黨產會表示，林峯正受訪內容皆屬可受公評之事，國民黨切莫扭曲。

不當黨產處理委員會並呼籲，國民黨應正視社會大眾對於落實轉型正義的期待，主動處理不當黨產，唯有坦然面對不當黨產問題，依法將不當取得財產歸還國庫，才符合國家總體利益及公益原則。

國民黨行管會主委邱大展、文傳會代理主委程美華今天在律師葉慶元陪同下召開記者會。

葉慶元強調，黨產會明知國民黨已承諾會將黨產全部捐出做公益事業，卻稱如果明年民進黨敗選，將導致黨產追討成空，這是故意散布不實資訊，意圖影響國民黨的選情，並毀壞國民黨的名譽。

葉慶元說，林峯正身為政務官，卻在選舉前公開對國民黨不實指控，已經失去政府官員中立立場，近日就會正式提出告訴。

邱大展提到，國民黨與黨產會一直在秘密協商，國民黨表示會依據第19次全國代表大會中清理黨產的決議，將黨產捐作公益，林峯正對此項決議知之甚詳，怎會有「國民黨立委若過半，黨產清理將歸零」的說法。

此外，邱大展說，政黨法規定今年12月6日前，政黨須將非辦公室使用收益性財產處理完畢，但國民黨今年1月18日發函黨產會申請處分名下未作辦公使用的172筆不動產，黨產會一再拖延，不僅分3批才同意，且多達88筆予以否准，現在根本是「打人喊救人」。

國民黨表示，黨產會不僅凍結國民黨資產，也不同意將黨產捐作公益，還對中投公司的經營頤指氣使，形同中投公司之太上皇，不尊重中投公司專業判斷，造成中投公司資產價值下跌。

國民黨強調，行政機關一邊不給處理，一邊卻拿著大刀準備砍人，其作為就是想造成國民黨違反政黨法，最重可撤銷政黨資格，因此，他們合理懷疑內政部和黨產會合作，企圖消滅國民黨。（編輯：林興盟）1080904