貿易戰衝擊工具機 龔明鑫：明年將有百億商機

（中央社記者顧荃台北4日電）美中貿易戰衝擊工具機與機械產業，行政院政務委員龔明鑫今天說，明年將有新台幣100億商機，包括台商回流的採購需求、技職學校機台汰舊換新，以及國營事業機器設備更新等。

傳出工具機業者因受美中貿易戰衝擊，已有業者在放無薪假。

龔明鑫下午受訪表示，工具機主要市場在中國，目前台灣受美中貿易戰影響最大的是工具機和機械產業，石化產業也密切觀察中。

龔明鑫表示，對於美中貿易戰受衝擊的產業，政府有啟動因應策略，經過盤點，工具機產業明年估計有100億元的商機，包括台商回台投資的機械設備採購需求、技職學校機台汰舊換新，以及國營事業設備更新等；將產線從中國移往東南亞布局的企業，也可能會有採購設備的需求。

龔明鑫說，因應智慧工廠、智慧機械產生的新生產模式，業者如需要進行員工教育訓練，勞動部將透過就業安定基金提供相關補助。經濟部近期內就會提出協助受美中貿易戰衝擊產業的因應方案，協助業者度過難關。

在整體經濟情勢發展方面，龔明鑫表示，除了觀察人民幣匯率變化，也要留意香港情勢，若持續惡化，香港金融中心地位是否會動搖，甚至進一步波及亞洲金融市場。

他說，香港金融中心地位跟功能若下降，但需求仍在的話，也可思考台灣是否可以扮演某種角色，例如若有部分在香港的資金回到台灣，台灣能分擔高階財富管理中心或財務調度中心的部分功能等。

另外，前行政院長陳冲示警，美中貿易戰替台灣帶來轉單效應，但也可能讓台灣觸及美國認定操縱匯率的標準。

對此，龔明鑫表示，央行跟美國財政部有密切溝通，且美中貿易戰的目標之一就是將部分供應鏈移出中國，這也正是台灣正在做的，美方不至於負面思考。政府陸續向美國購買重大機器設備，包括半導體業，還有軍購等，有助於台美貿易平衡，台灣不可能因為擔心被列為匯率操縱國就減少對美出口，必要時，還是可多採購美方的商品。（編輯：紀淑芳）1080904