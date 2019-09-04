立委提名整合 時力：不放棄與民進黨對談

（中央社記者陳俊華、葉素萍台北4日電）民進黨預計18日前完成區域立委提名，至於民進黨與時代力量的整合，時力秘書長吳佩芸今天說，民眾盼看到政治生態走向公開、透明，不會放棄與民進黨以公開形式對談，不只談選區，也不該忽略政策面。

民進黨秘書長羅文嘉今天說，預計在9月18日前完成所有區域立委提名；至於與時代力量的整合，羅文嘉說，會盡量協調，但不會為了協調而停止前進的腳步。對於兩黨主席見面事宜，民進黨主席卓榮泰說，幕僚在聯繫，但還沒有進一步確定。

時代力量秘書長吳佩芸晚間向中央社記者表示，人民希望看到台灣政治生態走向公開、透明，時代力量不會放棄跟民進黨「以公開形式」對談，這也是為台灣政治開創新的機會。

至於立委重疊選區如何協調，吳佩芸說，這要等雙方黨主席見面後才能談，相信卓榮泰與時力黨主席徐永明都有愛護年輕人、愛護優秀人才的心，一定會坐下來談；但選舉到了，不要就忽略政策面，對談內容不只是選區整合，政策上的對談也要走向新的進展。

黨內人士透露，尊重各黨的立委提名作業，各自支持自家提名的候選人，徐永明將延續時力前主席邱顯智與卓榮泰談定的內容，看雙方有沒有合作空間，並維持溝通管道，徐永明也沒設下一定的時限，假如這星期能有新進展、能會面都很好。

此外，民進黨今天徵召哈佛雙碩士、台美雙律師謝佩芬參選台北市大安區立委；社民黨台北市大安區立委參選人范雲說，她繼續競選行程，但會持續跟民進黨溝通。

范雲說，她尊重民進黨的選戰布局與提名策略，但她也要提醒，民進黨內部的派系爭論在這一次的提名過程中也藉由媒體報導不斷浮現。作為守護台灣的重要盟友，她還是那句「國家比任何一個人與黨派重要」。（編輯：趙蔚蘭/謝佳珍）1080904