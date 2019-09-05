黃之鋒拜會 民進黨團：現有法治已提供足夠工具

（中央社記者陳俊華台北5日電）民進黨立法院黨團今天與香港眾志秘書長黃之鋒等人見面，會中書記長李俊俋也發表黨團聲明指出，聲援香港朋友爭取民主，他也跟黃之鋒說明，台灣現有的法制已經提供足夠的工具，回應黃之鋒的訴求。

黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉上午到立法院拜會民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、書記長李俊俋、立委王定宇。

管碧玲說，香港爭取民主的血淚故事，大家都感同身受；呼籲國內所有政黨、政治人物，香港正在發生的事件一路以來血淚斑斑，還沒看到盡頭，任何人面對香港事件，只有人道、人性，如果有任何政黨要抹黑任何台灣對香港的關心、聲援與協助，想做政治操作牟取政治利益，「人性檢驗就不及格，我們會非常厭惡」。

李俊俋也唸出黨團聲明指出，對於香港朋友爭取民主、自由與人權的普世價值，民進黨團一直以來，持續予以聲援，並一再呼籲香港政府應謙卑面對人民的訴求，用對話取代暴力，共同守護民主；民進黨團認為，香港人民在暴力威脅下的勇氣，已經在亞洲人權發展的歷史，寫下無法抹殺的扉頁。

李俊俋說，民進黨團基於立法機關職責，在會談中已對香港朋友說明，「現有的法制已經提供足夠的工具，可以回應黃之鋒等人此行所關注的事項」，並取得理解；香港朋友在台灣如何處理與保護的過程，會予以關心如何強化與落實。

李俊俋表示，台灣的民主、自由與人權，是民主前輩犧牲生命自由爭取而來，是最珍貴的台灣價值。台灣爭取民主的歷程也是血淚斑斑，漫長而艱難，民主前輩必須在進兩步退一步、進五步退兩步中，長期累積民主自由進步的果實；已深刻體會香港朋友「今日台灣，明日香港」的熱切期待，鄭重呼籲港府應真誠對話，絕對不能再用暴力對付人民，民主自由才是社會安定和諧真正的基礎。

黃之鋒說，台灣當局不管是政府或立委，在過去兩個月非常關心香港情況，不管是抗議活動或是來台港人的困難，「這不是介入、操控，是對民主自由的關心」；而在台港人遇到的困難、挑戰，希望台灣各界朋友能提供不同窗口幫助，最重要的是支持香港落實民主選舉。

黃之鋒表示，現在已經不是政見、黨派或選舉問題，是良知、黑白的問題，香港被北京壓迫，但可以看到台灣有成功的政黨輪替、民主選舉，希望有天香港也有民主體制，這次來台他希望「今日台灣、明日香港」。

朱凱迪說，送中條例還沒得到香港市民關心時，反而是台灣政府與政治界朋友先起了重要作用，因為條例是對台灣人民有影響的；台灣過去幾十年爭取民主的歷史，已經放在他們面前，當香港爭取民主時，自然而然就會與台灣發生互動。

朱凱迪表示，這次來台很重要的對話對象，是一般的台灣民眾，雖然身在不同地方，無論政府怎麼看，關鍵是人民對民主自由的堅持，是不分地域的；香港在10月1日的關鍵時刻，在爭取自由民主的歷程，與台灣是唇齒相依，希望民眾能走出來，除了在連儂牆表達關心，也能在大型集會中挺身而出，為香港、台灣、全世界邁向民主自由，發出最大呼聲。（編輯：黃國倫）1080905