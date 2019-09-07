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陳菊低調至豐原三民書局 訪友兼買書不談政治

最新更新：2019/09/07 16:44

（中央社記者黃國芳台中市7日電）總統府秘書長陳菊今天低調前往即將熄燈的台中市豐原三民書局拜訪老友，且自掏腰包買了新台幣2萬多元文學書籍；陳菊此行單純訪友、買書，並沒有談論政治相關議題。

位於台中市豐原區中正路上的豐原三民書局，今年邁入第41年。民進黨新潮流大老利錦祥、陳姿媚夫妻在民國67年頂下豐原三民書局經營，因淹水二度遷徙，後來向豐原客運承租大樓，落腳在中正路上。

豐原三民書局在戒嚴時期是黨外人士的聚集地，受到情治單位的關注，中部地區民主的發源地，近年販售各類文具書籍，成為豐原地區文化據點，傳出9月吹熄燈號，許多忠實顧客相當不捨。

陳菊與利錦祥兩人熟識，陳菊於上午前往豐原三民書房購書兼訪好友，她在書架前購書閱讀時，對於書局員工及到場購書的民眾紛紛要求合照，來者不拒；陳菊最後購買了數十本的文學書籍。

豐原三民書局對於陳菊到場，以「貴客到訪」為題PO在書局臉書（Facebook）上「天啊！是親愛的菊菊快閃來選書，以行動與愛支持實體書店」。

陳菊與利錦祥認識多年，陳菊曾多次到訪三民書局，得知書店即將歇業，今天特地前往，除了拜訪好友外，也購買喜愛的書籍，過程中，並沒談論政治議題，也未提及台北市長柯文哲或高雄市長韓國瑜。（編輯：吳協昌）1080907

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