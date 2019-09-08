陳菊：想打造給孩子自由看書的書屋

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統府秘書長陳菊今天透露，她昨天在台中三民書局買了不少書，包括，海神家族、時光悠悠美麗島、想像力的革命等；她說，未來，她想找朋友一起打造一個讓孩子們自由看書的書屋，一圓年少時的心願。

民進黨新潮流大老利錦祥、陳姿媚夫妻經營的豐原三民書局即將吹熄燈號，陳菊昨天到書店拜訪，並買了不少書。陳菊昨天在臉書貼文表示，「比起無聊的口舌之快帶來的紛擾，好好閱讀一本書才是真正有趣、有意義的事」，似在間接回應台北市長柯文哲近日引起風波的言論。

陳菊今天再度透過臉書貼文透露，她昨天在三民書局買了不少書，有描寫台灣百年命運和歷史傷痕的「海神家族」，也有唐香燕的「時光悠悠美麗島」、張鐵志的「想像力的革命」等等。

她說，自己從小喜歡看書，什麼書都看，大學時代還當過圖書館管理員，如果不是參與民主運動，應該還在浩瀚書海中遨遊，怡然自得。而現在，只能利用公餘片斷閒暇看書，逛書局更是很難得的事情。

陳菊提到，高雄市長任內，她和團隊盡全力完成每個行政區都有圖書館的目標，甚至蓋出高雄人都很引以為傲、「一生一定要去一次」的市圖總館，就是要讓無論市區或鄉村的每個孩子，都能在舒適的環境中好好讀書，享受知識的喜悅。未來，她也想找朋友一起打造一個讓孩子們自由看書的書屋，一圓年少時的心願。（編輯：趙蔚蘭）1080908