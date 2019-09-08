機車族添利多 蘇貞昌：研議減少機車貨物稅

經濟部8日在行政院新莊聯合辦公大樓舉辦機車行升級轉型說明會，面對機車業者反映機車貨物稅太高的問題，行政院長蘇貞昌（圖）8日要求政財政部研議減少機車貨物稅，同時要求業者配合減稅幅度、減少獲利，減輕民眾購車負擔。中央社記者王鴻國攝 108年9月8日

（中央社記者王鴻國新北8日電）面對機車業者反映機車貨物稅太高的問題，行政院長蘇貞昌今天要求財政部研議減少機車貨物稅，同時要求業者配合減稅幅度、減少獲利，以減輕民眾購車負擔。

經濟部今天在行政院新莊聯合辦公大樓舉辦機車行升級轉型說明會，吸引許多機車業者及機車行代表出席，會中說明從8月25日起在各地舉辦多場說明會，提供機車行職業訓練、店面裝修貸款、油電共通保養項目3大好康。

經濟部工業局表示，中小企業發展基金將提供貸款優惠，可用於購買設備或是店面翻修，利率最高1.595%，融資保證手續費最高0.3%，最高可貸新台幣600萬元。藉此加強技術及經營管理，而機車行改善門面，也可擺脫過去光線不足、油污骯髒的印象。

現場三陽、山葉及光陽等機車業者代表都肯定政府輔導機車產業油電併行的政策，因為全世界的電動機車市場僅占1%，燃油仍是主力，為了維持國內外競爭力，燃油機車仍是發展重點。

光陽公司執行長柯俊斌表示，社會環境改變，機車已不應再視為奢侈品並課徵過高貨物稅，稅賦負擔幾乎是車價的20%，以一部約新台幣5萬元的機車，其中1萬元就是用於繳稅。

蘇貞昌致詞時強調不能因防治空汙就一再提供電動車的補助，可是車廠卻以一條龍的維修技術來壓縮傳統機車行的生計，才要求業者要釋出技術並提供訓練。

蘇揆強調，機車已不是單純交通工具，幾乎是台灣人的「腳」，因此，應認定輕型機車是一般民眾生活及交通的必需品，要求財政部研議減少機車貨物稅，同時也要求業者配合減稅的幅度減少一定比例的獲利，以減輕民眾購車負擔。（編輯：方沛清）1080908