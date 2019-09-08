郭台銘談知日與赴美投資 柯文哲：不奇怪

（中央社記者梁珮綺台北8日電）鴻海創辦人郭台銘日前對日媒表示自己是「知日派」，若當選會帶千家企業赴美投資。台北市長柯文哲說，郭台銘經營跨國企業，美日都有人脈與一定了解「這也不是什麼奇怪的事」。

柯文哲多次說過，郭台銘雖是美日中可接受的人，但與美日中的糾葛太多，如在美國有威斯康辛投資案、在日本有夏普、在中國有80至100萬員工，若要參選，必須說服人民如何處理，並指自己還在等郭台銘交考卷。

柯文哲今天下午出席108年北市金婚表揚典禮，典禮開始前接受媒體訪問時表示，「反正逃得了和尚、逃不了廟，我不問，反正到時候民進黨也會問」，指明年1月11日是聯考，在此之前都是模擬考，有人出題目，就開始準備考試。

至於郭台銘是否選在中秋節後宣布參選，柯文哲笑說，「還沒收到月餅，等收到月餅，再看裡面的藏字條」，並表示雙方沒有聯繫。

郭台銘昨日與駐台北的日本媒體見面，會後有日媒指出，對於2020總統選舉，郭台銘表達強烈參選意願，郭也指自己是3名參選人中，最了解日本的人。

郭台銘幕僚蔡沁瑜今天上午受訪時表示，郭台銘與日媒相談甚歡，可能談到若當選會帶千家企業到美國投資，被媒體解讀已做好參選準備，目前幕僚還在靜候郭台銘的決定。

另外，備戰2020立委佈局，柯文哲擬推派台北市政府副發言人黃瀞瑩參選台北市第1選區（北投、士林），但黃瀞瑩意願不高。名嘴陳敏鳳更爆料，指黃瀞瑩將求去。

對此，柯文哲說，把牛牽到河邊，也不能強迫喝水，會鼓勵黃瀞瑩，至於是否參選，以黃的意願為主。

黃瀞瑩則說，她不認識陳敏鳳，2人從未在私下場合或節目上碰過，不知爆料從何而來，目前傾向把副發言人一職做好；參選立委與否，總體來說還需要討論。（編輯：李亨山）1080908