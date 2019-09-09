蔡總統：公私部門社工薪資上調 預計萬人受益

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天接見社工專業人員指出，政府除了逐年充實社工人力，也全面調高社工薪資，合計受益人數預計達到1萬人，公私部門社工薪資都會一起往上調，只有全面照顧社工，社會安全網才會滴水不漏。

蔡總統今天在總統府接見社會工作專業人員，她提到，這幾年政府積極補強社會安全網，在兒少保護、反毒、長照、身心障礙這些領域都推出許多新政策，逐漸累積成績，遍布在社會各角落的社工夥伴，就是社會安全網3年有成最重要的關鍵推手。

蔡總統說，這幾天她收到高雄市社工職業工會寄來的毛巾，上面寫著「社工有這麼累嗎？」雖然是問句，但她想大家很清楚，社工需要專業，又要同理案主心情，加上工作分量不輕，確實是不容易的工作，所以，讓社工可以安心投入工作是政府重點目標。

她說，政府提出兩大措施，第一、逐年充實社工人力；前年行政院已核定強化社會安全網計畫，逐漸增聘社工人員，到明年底為止，預計將會增加超過3000名人力，人力更充足，就能減少第一線社工工作負擔，也有助提升服務品質。

第二、是全面調高社工的薪資，蔡總統表示，公部門裡面，把原本屬於計畫性質的風險工作補助費，調整成可以經常性編列和支領的人事費，明年起，公部門社工同仁依工作性質將會增加新台幣1500多元到3000元不等的薪資。

蔡總統指出，在民間單位部分，政府也推出補助計畫，依據學歷、執照、執行風險、業務等標準，建立專業服務費補助的制度，讓社工可以依年資調升薪資，有更長期穩定的職涯發展。

另外，社福團體苦惱的勞健保、勞退雇主負擔，蔡總統說，政府也增加補助，希望能減少社工明明是已經很辛苦了，還要被要求共體時艱的情況。

蔡總統說，以上的薪資方案合計受益的人數預計會達到1萬人，公私部門的社工薪資都會一起往上調，只有全面照顧社工，需要仰賴公私協力的社會安全網才會滴水不漏。

蔡總統表示，衛福部也持續注重社工的職業安全；此外，社工服務對象非常多元，牽涉到很多深度專業，像昨天就有團體發表公開信，提醒政府在協助吸毒、戒毒的工作上還有不少要面對的議題；她說，社工除了是專業的助人工作，更是編織起社會安全網的關鍵行動者，台灣社會不能缺少社工，政府會支持社工到底。（編輯：郭萍英）1080909