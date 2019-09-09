謝聰敏病逝 促轉會將呈請蔡總統頒發褒揚令

（中央社記者游凱翔、葉素萍台北9日電）台灣人民自救宣言起草人謝聰敏昨天病逝，享壽85歲。促轉會今天表示，代理主委楊翠聞訊後表示哀悼，將呈請總統蔡英文頒發褒揚令，以彰顯謝聰敏對台灣民主的貢獻與犧牲。

謝聰敏出生於1934年，他於1964年參與彭明敏、魏廷朝的「台灣人民自救宣言」起草，表明台灣前途由人民自決，3人因此被捕並以叛亂罪嫌起訴。謝聰敏掛腳鐐被槍決前，獲自由中國雜誌社成員雷震、醫師田朝明與田孟淑夫婦，及美國駐中華民國大使館共同營救。

行政院促進轉型正義委員會今天發布新聞稿表示，現在促轉會所執行的「刑事有罪判決撤銷公告」就是由謝聰敏所推動的「戒嚴時期人民受損權利回復條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」，另外加上「二二八事件處理及賠償條例」所通過補賠償的名單作為基礎，以此撤銷政治受難者的刑事有罪判決。

促轉會指出，謝聰敏在立委任內所推動的兩項法案，對台灣轉型正義工作的開拓有歷史性的貢獻，因此促轉會將呈請蔡總統頒發褒揚令，以彰顯謝聰敏對台灣民主的貢獻與犧牲。

卓榮泰今天透過聲明表示，在國民黨政府實施威權戒嚴統治的時期，勇於發出「台灣人民自救」先聲的謝聰敏昨天逝世，民主進步黨與所有跟隨謝聰敏的腳步，陸續參與台灣人民自決運動的晚輩都同感悲慟。

卓榮泰指出，謝聰敏一生反抗獨裁專制，雖遭國民黨政府兩度構陷入獄，卻不改本色，持續揭發恐怖統治的真相，流亡海外期間並發起台灣人返鄉運動，衝撞國民黨政府黑名單的禁忌。

他說，謝聰敏返鄉後，歷任兩屆立委，提出白色恐怖政治受難者平反與賠償的相關立法，是台灣促進轉型正義的先行者。謝聰敏畢生追求獨立與民主的台灣，一直是民進黨不論在朝在野堅守不變的總目標，謝聰敏對台灣的貢獻將長留青史，堅毅的勇者典範將永受後人懷念。（編輯：蘇龍麒）1080909