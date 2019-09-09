郭台銘的國政考卷 柯文哲：大概可過關

（中央社記者梁珮綺台北9日電）台北市長柯文哲今天接受電視節目專訪時表示，鴻海創辦人郭台銘與美日中關係，在他這已「大概可以」過關，雖然論述還需要時間，但不需要在此時先攤牌。

他也在節目中指出，自己與總統蔡英文價值觀有衝突，「老實講，我們哪一個開始翻臉？是基隆輕軌」，並指雙子星案在中央卡關，浪費5個月時間，也讓他很不高興。

柯文哲說，政府在前瞻計畫、基隆輕軌、雙子星案的處理方式都無法說服他，「從那（台大校長）管中閔案到（前北農總經理）吳音寧案，沒有一樣可以說服我的」。

柯文哲下午接受節目「少康戰情室」主持人趙少康專訪，暢談2020總統選舉、臉書粉絲專頁掀退讚潮及前總統陳水扁特赦等相關議題，內容於晚間8時播出。

柯文哲多次表示，郭台銘雖是美日中可接受的人，但與美日中的糾葛太多，如在美國有威斯康辛投資案、在日本有夏普、在中國有80萬至100萬員工，若要參選，必須說服人民如何處理，並指自己還在等郭台銘交考卷。

不過，柯文哲在專訪中指出，明年1月11日是聯考，在此之前都是模擬考，「美國對他（指郭台銘）壓力比較大，我大概知道答案，但要當事人努力」，柯文哲表示，「我們不能替他填考卷，幫他寫就不是他的分數了」。

被問及郭台銘的考卷「過關了嗎」，柯文哲說，「沒有完全，但是大概可以」，他說，雖然論述還需要一段時間，但不需要在此時先攤牌，「你這一條過關了，保證他們會再想其他、會找新的題目考你」。

柯文哲認為，郭台銘參選機率很高，只是沒到最後一秒，誰也不知道，指郭台銘天人交戰，若郭台銘不選，「輪到我天人交戰」，不過時間很短，過了9月17日，就不用煩惱。

面對趙少康說「可以找宋楚瑜」，柯文哲坦言「那太困難了啦」，表示還是不要出怪牌，盡量直其道而行。

柯文哲重申，盼2020總統選舉不是仇恨與恐懼的競賽，應要有個選項叫希望，而他也幫郭台銘想好口號，就是「台灣重開機」。他認為，若蔡總統與國民黨總統參選人韓國瑜對決，蔡總統會贏，若郭台銘參選，形成三腳督局面，就完全無法預測。

對於如何將20%至25%支持度轉移到郭台銘身上時，柯文哲說，「不是我要去說服我的柯粉，是郭台銘能說服」，而他會站在協助角色來說明，希望台灣能脫離藍綠泥淖。

談到為何蔡總統當選，台灣不會亡國卻會過苦日子，且自己會被清算時，柯文哲說，蔡總統在兩岸關係處理上與對岸硬碰硬，將來難以轉圜，「兩岸政策，還是不要為了民調的高低作太多的表述」。

他說，自己是綠營出身，2016年時也支持蔡總統，「可是你們在搞什麼鬼？」認為蔡總統意識形態過於嚴重，且將手段做為目的用，把贏得選舉與執政作為實現理念的理由，進而合理化所有行為。

柯文哲表示，2017年世大運結束後，他就已經領教過一次，「整年所有頻道都這樣打，不至於會打死，但就是讓我活得不愉快，反正她有國家機器啊，對不對？」

不過，論及陳水扁特赦問題時，柯文哲坦言對蔡總統而言是個難題，他則主張「解決問題」，「比較正確的說法叫處理，要做一個歷史的處理」，而最佳處理時機點是2016年。（編輯：李錫璋）1080909