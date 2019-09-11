蔡總統第2本國防報告書 圖表150張化繁為簡

兩年一度的民國108年國防報告書11日公布，國防部指出報告書其中一個特色是將繁複內容經整理之後，以簡潔的圖像及文字繪製成「資訊圖表」（圖取自108年國防報告書）

（中央社記者游凱翔台北11日電）兩年一度的民國108年國防報告書今天公布，國防部指出，報告書其中一個特色是將繁複內容經整理之後，以簡潔的圖像及文字，繪製成「資訊圖表」；軍方人士表示，此次共150張圖表。

國防部上午公布「108年國防報告書」，國防部指出，自81年開始定期出版國防報告書，而108年的版本已是第15本，更是總統蔡英文就任以來的第2本國防報告書。

國防部表示，此次以「和平捍衛者」為主軸，架構區分5篇10章，從「安全環境」、「國防戰力」、「國防自主」、「國防治理」及「榮耀傳承」面向切入，論述當前印太區域安全環境、台灣面臨的軍事威脅，以及說明近2年國軍在強化國防戰力、振興國防產業、推動國防治理與落實全民國防的施政成效。

特別的是，108年國防報告書也將繁複內容經過整理後，以簡潔圖像、文字繪製成「資訊圖表」，包括彙整印太區域安全情勢、各國國防政策、中共「軍事發展」及台灣重要國防施政，讓國人了解台海周邊情勢與中共軍事威脅，以及國軍對應這些安全挑戰，致力戰備整備的作為與成效；軍方人士也表示，此次共有150張的圖表。

國防部也說，108年報告書另一特色為新增「官兵心聲」專欄，透過訪問基層官兵，以專欄方式撰寫國軍官兵奉獻軍旅的心情點滴、自我期許，不只提升國軍優質形象，也能吸引優秀人才加入國軍。

報告書內容也附加QR Code，可用手機掃描連結國防部網頁，瀏覽相關資訊及影片；另為擴大閱讀群眾，同步出版廣受青年族群喜愛的「Q版毛球」人物造型漫畫，以生動活潑、淺顯易懂的漫畫形式，呈現重要國防施政，拉近與年輕讀者的距離，深化報告書影響層面，擴大全民國防教育成效。（編輯：楊凱翔）1080911