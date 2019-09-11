國軍首支聯合兵種 明年8月打擊旅編成完畢

（中央社記者游凱翔台北11日電）108年國防報告書今天公布，未來組織調整部分，將配合武器裝備籌獲期程編制聯合兵種；軍方人士指出，國軍首支「聯合兵種營」5日已在586旅成立，預計12月底編裝驗證及修正完成，預計明年8月前針對現有打擊旅分梯次編成完畢。

兩年一度的108年國防報告書今天公布，未來組織調整部分，國防部指出，依據「戰力防護、濱海決勝、灘案殲敵」的整體防衛構想，海、空部隊將配合國艦國造、國機國造進程調整編裝；憲兵部隊將特戰化、快速反應化；地面部隊則配合武器裝備籌獲期程成立聯合兵種；後備部隊則進行灘岸守備、重要目標防護及反空（機）降。

在聯合兵種部分，國軍首支「聯合兵種營」5日已在陸軍台中裝甲586旅成立，軍方人士接受中央社訪問表示，各軍種、兵種過去均各自進行演練及訓練，為達成「一個營就能出去戰鬥」的目標，5日起在586旅中的3個營進行編裝測試，預計明年漢光演習進行兵棋推演及實兵演練。

另一名軍方人士也指出，聯合兵種營分為計劃、研討、編裝驗證等階段。編裝驗證預計執行至12月底，進行滾動式修正及檢討後，預計明年8月前針對現有的打擊旅分梯次完成編制。

目前的打擊旅約包括4個裝甲旅（542旅、564旅、584旅、586旅）、3個機步旅（269旅、234旅、333旅）及關渡指揮部；軍方人士指出，初步規劃包含步兵、裝甲兵、海空軍及陸航等各不同單位聯絡官，以及UAV無人機操作手、刺針飛彈、狙擊組等不同專長的官兵，還有軍備局自行研製的系列雲豹八輪甲車，未來若符合成效，對美採購M1A2T戰車將投入聯兵營。

軍事新聞通訊社5日報導，參謀總長沈一鳴上將主持陸軍裝甲586旅「聯合兵種營」編成典禮，並代表總統蔡英文及國防部長嚴德發肯定與嘉勉單位的編成，期許官兵持續精實訓練，打造戰力堅強的國防勁旅。

沈一鳴指出，面對中國與日俱增的威脅，國防部完成「聯合兵種營」組織調整，提升指管、目獲及地空整體作戰能力，具備「早期監偵目標、集中火力打擊、快速機動應援、獨力遂行作戰」的能力，以確保作戰任務達成。（編輯：林淑媛）1080911