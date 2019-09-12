郭台銘退出國民黨 民進黨：預料之中

（中央社記者溫貴香台北12日電）鴻海創辦人郭台銘宣布即日起退出國民黨。民進黨今天表示，郭台銘自國民黨初選後便開始鋪陳退黨的途徑，對此結果「預料之中、不意外」；顯見國民黨內部勢力只有權力慾望，沒有核心價值，更是一個不負責任的政黨。

郭台銘參選態勢日趨明顯，國民黨大老今天親筆簽名在3大報刊登廣告呼籲郭台銘、國民黨總統參選人韓國瑜合作，但郭台銘隨後透過幕僚蔡沁瑜發表聲明，稱這份名單有多少人人在曹營心在漢，並批國民黨迂腐、守舊，郭台銘不眷戀，即日起退黨。

民進黨發言人薛呈懿下午表示，台灣作為民主國家，參與政黨和退出政黨都是個人自由應予以尊重。但倘若是同意透過黨內民主機制爭取總統提名，而在結果不如己意之後，又選擇脫黨參選，恐有違民主政治的常理。

薛呈懿說，國民黨從2000年選舉以來，經過連宋分裂，換柱等黨內提名風暴，現在郭台銘又不接受黨內初選結果，選擇憤而退黨，顯見國民黨內部勢力不停在自我裂解，只有權力慾望，沒有核心價值，更是一個不負責任的政黨。

她表示，郭台銘自國民黨初選後便開始鋪陳退黨的途徑，對於此結果，是在預料之中，「我們並不意外」。（編輯：黃國倫）1080912