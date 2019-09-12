拚AI風電發展 蔡總統：台德可以成為最好夥伴

總統蔡英文（前中）12日下午出席「2019台灣永續峰會：以產業人工智慧共構數位台灣」開幕式，向媒體揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 108年9月12日

（中央社記者廖禹揚台北12日電）總統蔡英文今天表示，台灣與德國多年來在科技與經濟上都有非常密切合作，未來相信在人工智慧（AI）、離岸風電等多面向上，台灣與德國可以成為最好夥伴，共同引領新產業趨勢。

蔡總統今天出席2019台灣永續峰會，開幕致詞表示，打造智慧國家是執政團隊最重要目標之一，不僅要透過數位建設普及，達到城鄉數位資源的平衡，也要進一步將許多創新科技應用到不同領域。

蔡總統說，為落實智慧國家，政府積極培養具創新研發能力人才，未來這些新技術也將應用在不同領域中，透過不斷跨界結合與創新，智慧技能帶來的不只是產業競爭力提升，還有更優質、更永續的生活型態。

對於台德雙方的合作，蔡總統指出，台灣與德國多年來在科技與經濟上都有非常密切的合作，經濟部長沈榮津不久前也到德國訪問，相信人工智慧、離岸風電等多面向上，台灣與德國可以成為最好夥伴，共同引領新產業趨勢。

全球智慧機械發展中心去年正式成立，蔡總統提到，包括西門子在內多家國際大廠進駐，西門子去年為台德合作計畫投入近30億元，今年也規劃投入1.2億，在台中打造數位體驗及研發中心，為產業帶來更多智慧化解決方案。

蔡總統也特別感謝西門子大力投資台灣，希望台德雙方繼續攜手合作，共同在下個時代的數位轉型中取得先機，帶動國家與產業發展。（編輯：楊凱翔）1080912

總統蔡英文（中）12日下午出席「2019台灣永續峰會：以產業人工智慧共構數位台灣」開幕式，與來賓合影留念。中央社記者徐肇昌攝 108年9月12日