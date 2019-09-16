民眾黨官網疑遭駭 柯文哲要報警處理

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台灣民眾黨官網昨晚甫上線就當掉，暫時關閉網站進行維護，黨主席柯文哲今天說，「開張第一天，就被駭客幹掉」，並表示會報警處理。

柯文哲上午出席108年度失智症照護整合網路推廣行銷記者會暨影片發布會，會後接受媒體訪問時，做上述表示。

被問到是否認為官網遭駭是有針對時，柯文哲說，「在這世界上不能期待每個人都善意，還是要有能力抵抗」。

民眾黨發言人陳思宇則說，目前已掌握IP位址，不排除報警或提告。

陳思宇表示，15日官網上線，一小時內有1500人完成入黨申請，而網站最高流量是3000人，16日凌晨遭到駭客入侵，導致很多人沒申請卻收到手機驗證碼。

她說，目前暫時關閉網站進行維護，至於維修進度與最新消息，會在台灣民眾黨粉絲專頁公布。

陳思宇說，有心人士透過簡訊驗證機制，癱瘓註冊系統，考量到有使用者欲入黨卻收不到簡訊，因此先暫時關閉網站，並調整簡訊認證機制，等恢復正常，會再度開放使用。

台灣民眾黨官網於昨晚9時上線，開放民眾申請入黨，也能申請成為黨友，網站以「光譜」的概念設計發想，視覺採用兩種色系，主色系為亮藍綠色系，強調打破傳統黨派隔閡，帶來新政治和新氣象；第二色系為白色系與白色之下的政治光譜，象徵從白色力量出發。（編輯：李亨山）1080916