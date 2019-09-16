綠布局賴品妤戰汐止阮昭雄征文山 雲林換蘇治芬

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨布局艱困立委選區，預計新北市汐止徵召「太陽花女戰神」賴品妤，北市文山區徵召市議員阮昭雄、新竹縣第1選區徵召民進黨發言人周江杰；雲林海線立委原提名前麥寮鄉長許忠富，將換前雲林縣長蘇治芬。

民進黨立委艱困選區剩下5席尚未徵召，包括台北市文山區、新竹縣第1選區、新北市汐止、中永和、新店，民進黨提名策略小組今天召開會議拍板通過建議案，將送18日中執會通過。

新北市汐止現任時代力量立委黃國昌不爭取連任，派出辦公室主任賴嘉倫參選；民進黨將徵召前民進黨立委賴勁麟之女、有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤，1992年出生，年僅27歲；若徵召案通過，賴品妤將是民進黨這次立委選舉最年輕的選將。

新北市中永和則打算徵召來自黨中央的刺客、卓榮泰特助蔡沐霖，對戰國民黨的資深立委林德福；新北市新店將徵召名嘴張銘祐，挑戰國民黨立委羅明才。

台北市文山區布局，在台北市議員王閔生婉拒徵召後，民進黨提名策略小組今天決定改徵召市議員阮昭雄，挑戰國民黨資深立委賴士葆。

黨內人士指出，台北市文山區是艱困中的艱困選區，民進黨提名策略小組決定徵召阮昭雄，主要是考慮阮昭雄有「即戰力」與知名度，也是各方都能夠接受的人選，阮昭雄現在是總統蔡英文競選辦公室發言人，黨派出蔡總統的嫡系去挑戰艱困區，也有其象徵意義。

至於新竹縣第1選區，民進黨提名策略小組建議徵召民進黨發言人周江杰出戰國民黨立委林為洲。

另外，民進黨在雲林海線立委選區原本已提名前麥寮鄉長許忠富，不過，近來地方基層有聲音希望換上前雲林縣長蘇治芬，民進黨提名策略小組今天建議換將，改徵召蘇治芬，對上國民黨的前立委張嘉郡。（編輯：林興盟）1080916