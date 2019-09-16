扁民間醫療小組：近年例行授課 為何這次須申請

（中央社記者葉素萍台北16日電）前總統陳水扁民間醫療小組今天質疑，中監為何要求扁授課需提出申請；醫療小組說，扁近幾年來例行性在凱達格蘭學校各種學程講授一堂領導學，但不同於以往，台中監獄這次要求必須先提申請。

陳水扁民間醫療小組今天發出新聞稿表示，長期負責照顧扁的醫師陳順勝一再指出，以扁的職業「政治」為基礎的職能復健與訓練，從扁保外就醫開始，就有長達數年的系統性規劃，包括職能復健內容，評估與改進。這幾年，對於中監例行性的保外就醫報告需求，無論每月，每3個月或重大事件發生時，都配合提出完整規劃、治療項目與內容、治療評估與結果等。

民間醫療小組質疑，如果，扁過去對凱校學生授課可以不用提出申請，且這次授課也同樣是採閉門式課堂授課，「為何突然要求事先提出申請？」希望這不是一個再度違反扁人權，違反受刑人保外醫治管理規則的決定。

民間醫療小組說，根據監獄行刑法施行細則第73條第5項保證書記載保證人應注意事項，並無直接約束保外就醫受刑人生活，而在保外醫治受刑人管理規則第3條第6款，除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關活動。

民間醫療小組認為，這也就是，扁保外醫治是可以從事「維持日常生活及職業所必需」活動，而全台灣的人都知道，扁的職業就是「政治」，而「演講或授課」就是他從事政治功能最重要的工作與溝通方式。

陳水扁想赴凱達格蘭學校國策班授課，但台中監獄昨天說，參與活動都要申請。（編輯：林興盟）1080916