民進黨：索羅門送中 呼籲朝野炮口一致對外

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨副秘書長林飛帆今天說，索羅門群島選擇送中，與台灣斷交，無疑是中國勢力在世界的威權擴張展現；台灣社會必須更團結力抗中國的打壓，呼籲朝野炮口一致對外，全力譴責中國粗暴行為。

索羅門群島與中華民國斷交，林飛帆晚間透過新聞稿指出，中國透過「行賄外交」、「債務外交」等方式收買台灣邦交國，此舉不只傷害台灣，也是對世界民主陣營的警訊。

他說，這次索國與台灣斷交過程，美方曾多次交涉，但索國的政治領導人，卻選擇接受中國的金錢利誘。凸顯出索國外交策略的轉向，也是中國威權主義擴張，一步步吞噬全球民主發展的例證。作為世界民主陣營一份子的台灣，深化與民主陣營同盟之間的關係，堅守台灣主權與民主，應共同拒絕向中國霸權低頭。

林飛帆強調，強力譴責中國政府一再以「行賄外交」的手法打壓台灣，並意圖配合國內輿論干預台灣大選；同時也要正告中國政府，以金援收買奪取台灣友邦、以阻斷觀光客斷絕兩岸民間往來、以羅織罪名逮捕台灣公民、以武力恫嚇威脅台灣人民，都無法讓台灣人民在維護台灣主權、國家尊嚴、經濟自主、民主自由上退縮。

林飛帆呼籲，各黨派應該一致對外。在國家艱困的時候，不應該站在敵人那一方，應和敵人的口號來削弱自己的國家。

他說，國內部分人士可能配合中國的打壓措施，將壓力推給政府，但此時此刻應該團結對外；可以預見中國接下來將有更多故技重施的干預手段，但台灣會堅持與更多理念相近的國際盟友在民主、人權和永續價值的關係上深化，絕不退卻。（編輯：張均懋）1080916