見回教朝覲團 蔡總統：續深化台灣與穆斯林友誼

（中央社記者葉素萍台北18日電）總統蔡英文今天接見回教朝覲團指出，全球穆斯林旅遊指數排名，台灣今年首度進入前三名，這是推動新南向政策以來最好的成績，未來政府會繼續努力，深化台灣與穆斯林的友誼。

蔡總統今天在總統府接見「108年我國回教朝覲團」，蔡總統先以阿拉伯問候語「平安降臨在你身上」，向與會人士致意。

蔡總統恭喜團員們完成了伊斯蘭教中、一生中至少要進行一次的最神聖的朝覲功課，她相信，這應該會是一個閱歷豐富的旅程，對靈性啟發與視野開展也很有幫助。

她說，伊斯蘭教是世界上最具影響力的宗教之一，尤其伊斯蘭教教義非常推崇和平及正義，也認為對貧窮困苦的群體要有更多的照顧，這些教義與觀念對整體社會來說有非常良善的影響。

蔡總統表示，從她上任以來推行新南向政策，穆斯林一直是非常重要的夥伴，為了加深與穆斯林在觀光、貿易、文化等各方面的互動，深刻了解認識穆斯林的文化、生活習俗是非常重要的任務，台灣也致力打造穆斯林友善生活環境，希望更多穆斯林朋友能夠來到台灣，有賓至如歸的感覺。

她說，現在機場、車站、很多重要景點，例如日月潭、阿里山、故宮北院，都已設有穆斯林祈禱室，方便穆斯林朋友進行每日的功課；目前政府推動的清真食品認證及清真餐廳認證，已經獲得200多家餐廳響應，未來政府也會繼續協助業者了解清真產業，取得清真認證，加強和穆斯林世界的往來。

蔡總統提到，今年9月開始也已經有清真產品的販賣機上路，裡面提供飲料、零食及商品，也有獲得清真認證，就是希望為穆斯林朋友提供更便利友善的旅遊與生活環境。

蔡總統表示，台灣這些努力反映在國際評比當中，根據全球穆斯林旅遊指數的排名，台灣從過去的第七名、第五名，今年已經更進一步，榮獲非穆斯林國家中的第三名，這也是台灣第一次進入到前三名，是推動新南向政策以來最好的成績，顯示台灣對穆斯林朋友的用心逐漸受到肯定，未來政府會和大家共同努力，繼續深化台灣與穆斯林的友誼。（編輯：林興盟）1080918