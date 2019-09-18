立院19日召委選舉 綠可望拿10席在野奪6席

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北18日電）立法院8個常設委員會將於19日舉行召委選舉，民進黨立法院黨團預估可獲得10席召委，國民黨立法院黨團則與親民黨立法院黨團的合作，可望取得6席。

立法院第9屆第8會期8個常設委員會將於明天上午9時至12時選舉召集委員，藍綠黨團紛紛發出甲級動員備戰。民進黨團在外交及國防、司法及法制委員會，各提出2席召委，其餘委員會則各有1席，預計在8個委員會中，將可拿下10席召委。

民進黨團各委員會預計的召委人選，分別為內政委員會的李俊俋、外交及國防委員會的王定宇及趙天麟、司法及法制委員會的段宜康及周春米、經濟委員會為蘇震清、財政委員會為施義芳、教育及文化委員會為李麗芬、交通委員會為葉宜津、社會福利及衛生環境委員會為邱泰源。

在國民黨團方面，除了外交及國防、司法及法制委員會因人數不足，無法擁有召委席次外，其餘6個委員會，在與親民黨團的合作下，皆可獲得一席召委；分別是內政委員會為林為洲、經濟委員會為陳超明、財政委員會為費鴻泰、教育及文化禮讓給加入親民黨運作的無黨團結聯盟立委高金素梅、交通委員會為童惠珍、社會福利及衛生環境委員會為陳宜民。

至於詳細召委當選名單，還是要看19日的票選或推舉結果而定。（編輯：張均懋）1080918