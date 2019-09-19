更多編輯台推薦新聞：
台灣紡織業者用虱目魚鱗製布料 前進紐約開拓藍海
產經

台灣紡織業者用虱目魚鱗製布料 前進紐約開拓藍海

南韓鎖定「殺人回憶」原型凶手身分 事發33年後露曙光
國際

南韓鎖定「殺人回憶」原型凶手身分 事發33年後露曙光

影片／巴黎水上計程車會飛 預計明年春天上路
國際

影片／巴黎水上計程車會飛 預計明年春天上路

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
香港導演杜琪峯辭金馬評審主席 改由導演王童出任
首頁 / 政治

賴正鎰：早預測郭台銘最終不會選總統

最新更新：2019/09/19 12:51
中華民國全國商業總會理事長賴正鎰（前）19日表示，鴻海集團創辦人郭台銘是有智慧、判斷的成功企業家，他是以對郭台銘的思考、處事邏輯預測郭台銘最終不會選總統；至於是否協助安排郭台銘與高雄市長韓國瑜會面，他說「沒有這個能力」，相信水到渠成。中央社記者王淑芬攝 108年9月19日
中華民國全國商業總會理事長賴正鎰（前）19日表示，鴻海集團創辦人郭台銘是有智慧、判斷的成功企業家，他是以對郭台銘的思考、處事邏輯預測郭台銘最終不會選總統；至於是否協助安排郭台銘與高雄市長韓國瑜會面，他說「沒有這個能力」，相信水到渠成。中央社記者王淑芬攝 108年9月19日

（中央社記者王淑芬高雄19日電）中華民國全國商業總會理事長賴正鎰今天表示，鴻海集團創辦人郭台銘是有智慧、判斷的成功企業家，他是以對郭台銘的思考、處事邏輯預測郭台銘最終不會選總統。

郭台銘16日晚間發布聲明表示，再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。

商總上午在高雄市旗津區發起「代代護地球、種樹百萬棵」活動，中國國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜出席響應。

主張徵富人稅的郭台銘曾說，曾因不買鄉林建設事業股份有限公司董事長賴正鎰的房子而得罪賴正鎰，「只要我當選總統，第一個就查他的稅」；此外，國民黨大老親筆簽名12日在各報刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲郭台銘、韓國瑜合作。

參與連署的賴正鎰接受媒體聯訪表示，他與郭台銘從沒有任何不好、都有維持交流，查稅是「開玩笑的、沒有的事」；至於是否協助安排郭台銘、韓國瑜會面，他說，「沒有這個能力」，相信水到渠成。（編輯：李明宗）1080919

中華民國全國商業總會發起「代代護地球，種樹百萬棵」活動，19日在高雄市旗津區展開，高雄市長韓國瑜（前左）出席，並與全國商總理事長賴正鎰（前右）合種一棵樹。中央社記者王淑芬攝 108年9月19日
中華民國全國商業總會發起「代代護地球，種樹百萬棵」活動，19日在高雄市旗津區展開，高雄市長韓國瑜（前左）出席，並與全國商總理事長賴正鎰（前右）合種一棵樹。中央社記者王淑芬攝 108年9月19日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報