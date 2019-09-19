賴正鎰：早預測郭台銘最終不會選總統

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰（前）19日表示，鴻海集團創辦人郭台銘是有智慧、判斷的成功企業家，他是以對郭台銘的思考、處事邏輯預測郭台銘最終不會選總統；至於是否協助安排郭台銘與高雄市長韓國瑜會面，他說「沒有這個能力」，相信水到渠成。中央社記者王淑芬攝 108年9月19日

（中央社記者王淑芬高雄19日電）中華民國全國商業總會理事長賴正鎰今天表示，鴻海集團創辦人郭台銘是有智慧、判斷的成功企業家，他是以對郭台銘的思考、處事邏輯預測郭台銘最終不會選總統。

郭台銘16日晚間發布聲明表示，再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。

商總上午在高雄市旗津區發起「代代護地球、種樹百萬棵」活動，中國國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜出席響應。

主張徵富人稅的郭台銘曾說，曾因不買鄉林建設事業股份有限公司董事長賴正鎰的房子而得罪賴正鎰，「只要我當選總統，第一個就查他的稅」；此外，國民黨大老親筆簽名12日在各報刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲郭台銘、韓國瑜合作。

參與連署的賴正鎰接受媒體聯訪表示，他與郭台銘從沒有任何不好、都有維持交流，查稅是「開玩笑的、沒有的事」；至於是否協助安排郭台銘、韓國瑜會面，他說，「沒有這個能力」，相信水到渠成。（編輯：李明宗）1080919