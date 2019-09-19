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移工職災數未降低 監察委員申請調查

最新更新：2019/09/19 12:34

（中央社記者游凱翔台北19日電）監察委員王幼玲、王美玉今天表示，上月底一名菲律賓籍勞工在科技廠作業時，遭俗稱「化骨水」的氫氟酸噴灑死亡，事後檢視監視畫面，並未著裝保護措施，加上近年移工職災未降低，已申請自動調查。

監察院上午發布新聞稿，王幼玲、王美玉指出，上月28日一名菲律賓籍勞工在科技廠作業時，遭俗稱「化骨水」的氫氟酸噴灑下肢，經急救後宣告死亡，檢視雇主提供的監視器畫面顯示，現場人員並未著裝不浸透防護衣、防護鞋等護具。

監委表示，根據勞動部資料，勞保職災給付統計，製造業外籍移工的失能千人率是本國勞工2倍以上，且居高不下。民國107年製造業移工的職災失能千人率為0.67，高於本國職災勞工失能率的0.31；106製造業年外籍移工職災失能千人率0.62，也高於本國製造業勞工的0.33。經統計，近10年間製造業移工職災失能千人率一直維持在1.39至0.62之間，未明顯減低。

監委指出，外勞從事台灣人不願意做的工作，政府引進外勞有無正視長久以來移工較高職災失能發生率的現象，並積極規劃降低製造業外勞發生職災的有效對策、移工發生職災失能之後的賠償、復健等事宜，因此均有深入了解必要，已申請自動調查。（編輯：楊凱翔）1080919

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