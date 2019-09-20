總統選舉藍營布局 曾永權：縣市地方組織架構完成

（中央社記者陳朝福、郭芷瑄高雄20日電）國民黨副主席兼國民黨總統參選人韓國瑜競選總部總幹事曾永權今天說，22縣市地方組織架構、布局大致完成，將橫向聯繫，凝聚更高共識，希望在高雄、屏東拿到更多選票。

曾永權上午到國民黨高雄市黨部出席高雄、屏東縣競選工作會報前接受媒體提問關於傳出鴻海集團創辦人郭台銘支持者拒投韓國瑜時表示，已透過不同友人聯繫，韓國瑜也一定會透過友人聯繫要請益郭台銘。

他說，會繼續請益郭台銘並拜託郭台銘支持者，希望讓他們了解及支持韓國瑜政見和藍圖，大家一起努力中華民國和台灣未來。整合工作越來越順暢，對勝選越來越有信心，整個民意調查趨勢韓國瑜止跌回升。

此外，曾永權表示，這次選舉定調總統、立法委員聯合競選，黨務輔選系統、地方組織系統及已運作多時的韓國瑜競選辦公室系統整合後，讓架構更多元。

國民黨屏東縣黨部也發布新聞稿表示，韓國瑜明天下午將到屏東請益，行程包括文心蘭及巧克力產業。

國民黨屏東縣黨部主任委員廖婉汝表示，這是韓國瑜參選總統以來首次造訪屏東，近日很多民眾紛紛打電話到黨部關心與確認行程，有台東縣民眾要包遊覽車到屏東為韓國瑜加油，也有民眾要組隊開車或騎機車隨行韓國瑜車隊。

她說，韓辦也將在10月中旬規劃屏東1天固本與宮廟行程，日期與時間還沒確定。（編輯：李明宗）1080920