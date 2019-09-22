政院推山林解禁 登山一站式申請網站11月上線

（中央社記者顧荃台北22日電）行政院推動山林解禁政策，規劃一站式入山登記新網站，將於11月1日起上線，入山證、入園證與山屋等都只要在該網站一併申請即可，並縮短入山證申請期間，從至少7天前申請縮短為5天。

台灣山林資源豐沛，268座高山超過3000公尺，行政院通盤檢討內政部、農委會、國防部等相關單位的山林管制措施，將在保護生態的前提下大幅鬆綁。行政院長蘇貞昌原本規劃23日在陽明山宣布政策細節，但因天候因素，將另行擇期宣布。

知情官員表示，「山林解禁」政策有五大主軸，第一是教育宣導，包括交通部觀光局日前宣布2020年為「脊梁山脈旅遊年」，將建立關聯產業媒合推廣平台，形塑台灣為知名國際登山旅遊地；教育部也將推出登山教育宣導。

官員說，第二項主軸是開放，農委會林務局所管轄的全台81條林道將開放登山客健行，為避免盜採盜伐，實行「管車不管人」措施，只限制車輛出入，人員進出將全面開放，不需申請；另外正在立院審議中的「國家安全法第5條修正草案，未來修正通過後，將大幅縮小山地管制區，只要是沒有國安疑慮的山區都將開放。

第三是透明，官員表示，因各山區或山屋分屬不同單位管轄，現在民眾要登山，必須分別向警政署或個別國家公園申請入山、向林務局申請住宿或進入自然保護區，手續非常複雜；內政部營建署雖然6月已推出「台灣登山申請整合網」，但僅是整合各單位的申請連結，目前正在建置一站式入山登記新網站，預計11月1日起上線，入山證、入園證與山屋都只要在該網站一併申請即可，並將縮短入山證申請期間，過去規定至少7天前申請，將縮短為至少5天，也將增加露營地名額

官員表示，第四項主軸則是提升服務，林務局與國家公園管理處轄下共有35座山屋，將從明年起投入新台幣7億餘元，實施4年整建山屋計畫，年底前則將在每座山屋內配置PAC高壓救生艙，提升安全性，林務局與國家公園管理處也將逐年編列預算改善77條步道、山區指示牌等；另外，國家通訊傳播委員會（NCC）將盤點改善全台112處主要山區行動通訊，讓偏遠山區也能保有通訊以因應意外事故，詳細經費與計畫仍需進一步盤點，盼於6年內完成改善。

官員說，第五項主軸是責任與安全，現在各地方政府自治法規對登山都禁止管制為主，希望輔導地方修法，從禁止改為鼓勵；登山客也要落實自主管理，了解登山可能發生風險，目前正研議修正國賠法，未來登山、攀岩、溯溪、垂釣等危險性活動，國家會提供適當的警告標示，但對人身安全將不負損害賠償責任。（編輯：楊凱翔）1080922