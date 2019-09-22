反駁一中 索羅門國會外委會主席：台灣是國家

（中央社記者石秀娟雅加達22日專電）索羅門群島以承認「一個中國原則」為由與中國建交，索國國會外交委員會主席小肯尼羅瑞反駁。他今天指出，台灣事實上是一個國家，由索國與台灣建交36年就可以知道。

台、索16日斷交後，索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）與中國國務委員兼外長王毅21日在北京簽署建交公報。馬內列日前發表聲明指出，索國決定承認一中，符合聯合國2758號決議，也是依聯合國憲章精神所做決定。

小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）今天對此發表聲明反駁。他指出，根據索國政府官員的談話，在他看來，索國外交轉向的原因有兩個，其中一個是承認「一個中國原則」，其中一個是為滿足索國的國家需要。

對於第一點，小肯尼羅瑞說，聯合國憲章堅持維護自決權，而「如同我們都知道的，台灣事實上是一個國家」，索國與台灣有超過30年的外交關係，台灣與其他國家也有邦交。

小肯尼羅瑞今年首次當選索國國會議員。他曾任索國外交部常任秘書，2000年至2017年間，他在紐約聯合國總部法律事務廳等多個單位任職。他父親肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）帶領索國在1978年自英國獨立，是索國首任總理。

關於索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）以滿足索國國家需要為由與中國建交。小肯尼羅瑞說，不可否認索國有國家發展的需要，但如何面對國家發展的急迫挑戰，「責任在我們」，中國或者其他國家都不是解方。

小肯尼羅瑞說，索國政府以這個理由與中國建交，只會讓索國在索、中兩國關係中更弱勢，更受制於中國。（編輯：高照芬）1080922