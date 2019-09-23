支持台灣加入聯合國 加州橘郡僑胞辦聲援大會

美國加州橘郡近200名僑胞21日午間在維艾荷鎮（Mission Viejo）舉行支持台灣加入聯合國的聲援大會。（橙縣文教中心提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 108年9月23日

（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）美國加州橘郡近200名僑胞21日在綠意盎然的維艾荷鎮（Mission Viejo）湖畔舉行聲援大會，支持台灣加入聯合國，並發起連署活動。

橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬應邀出席，他致詞表示，台灣是全球落實永續發展目標的重要夥伴，針對聯合國「永續發展目標」，台灣有意願也有能力做出實質貢獻。

蔣翼鵬表示，除了請友邦繼續在聯大總辯論為中華民國發聲，另請友邦駐聯合國常任代表致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），希望聯合國秉持公平、正義、包容性及為全人類服務原則，解決台灣長期被排除於聯合國體系外的問題。

柑縣台灣同鄉會會長張慧玲、會員踴躍出席，加州第45選區國會眾議員參選人黃瑞雅（Peggy Huang）、北美洲台灣人醫師協會基金會董事長許正雄、台灣人公共事務會橙縣分會長黃河芬、南加州中國大專聯合校友會理事長陳鳳桃、台灣花蓮門諾醫院院長黃勝雄夫婦等人出席。

出席僑胞還有Laguna Woods台灣同鄉會會長劉文義夫婦、橙縣華人獅子會會長黃淑芳及副會長李明昌夫婦、台美菁英協會橙縣分會會長楊婷恩及副會長郭彥佐、台美文化生活協會會長劉玫玲、洛杉磯婦女會會長林淑卿等人。

僑務諮詢委員傅家康、僑務顧問張珮鑾、僑務促進委員吳俊毅、陳景星、孫麗敏、爾灣中文學校校長鍾幼蘭、北郡中文學校校長黃玲玲、北橙中文學校副校長蔡尚勳，也加入連署陣容。（編輯：林憬屏）1080923