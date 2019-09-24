紐約處長徐儷文獲邀進聯合國 蘇貞昌：外交突破

（中央社記者陳俊華台北24日電）行政院長蘇貞昌今天說，駐紐約辦事處長徐儷文獲美國政府邀請進入聯合國，參與美國主辦的宗教自由會議，是台灣退出聯合國後，第一次政府正式代表進入聯合國，重大的外交突破。

立法院會今天上午邀請蘇貞昌、主計長、財政部長等列席報告109年度中央政府總預算案編製經過並備質詢。

民進黨立委呂孫綾質詢時說，台灣外交處境困難，美國總統川普23日在聯合國就宗教自由發表演說，徐儷文獲邀出席，在外交上是重大突破，詢問蘇貞昌對台美關係的看法。

蘇貞昌答詢時說，台灣國際外交處境之艱難，相信國人、不分朝野政黨都非常重視，台灣如何在國際上有更多空間，是要努力的地方，在總統蔡英文努力下，台美關係不但非常穩定，且大有進展。

蘇貞昌表示，美國國會相繼通過3個重要的友台法案，也批准售台重要的坦克、戰車、飛彈、火箭及F16V戰機，這是23年來獲得最先進的戰機，相關條例要送立法院審議通過，預算也要請立法院大力支持。

蘇貞昌說，蔡總統在外交處境艱難中，領導國家和各界友善互動、維護區域和平，尤其維持台美最好的關係，非常不容易，盼立法院大力支持，讓台美關係更精進，有利於台灣在國際上的處境。

外交部長吳釗燮說，昨天晚上也就是台北時間半夜，徐儷文獲美國政府邀請，進到聯合國參加由美國政府主辦的宗教自由會議，這是非常好的消息，台美關係升溫大家都看得到，台灣所崇尚自由、民主也讓世界看得到，台灣在宗教自由上的成就，獲得美國邀請，「是值得國人高興的事」。

蘇貞昌表示，自從退出聯合國後，台灣的正式外交代表這是第一次進入聯合國，且得到美國政府邀請，「是非常重大的外交突破，非常不簡單。」是多年來的努力讓台美關係精進，也是台灣第一次政府正式代表進入聯合國。

第74屆聯合國大會舉行期間，川普上午在紐約聯合國總部主持「全球呼籲保護宗教自由」（Global Call to Protect Religious Freedom）活動並發表主題演說，敦促國際社會採取具體行動捍衛宗教自由。徐儷文與多國代表到場聆聽。（編輯：郭萍英）1080924