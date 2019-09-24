美國力挺台灣 川普聯合國演說台官員獲邀出席

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）美國總統川普23日在聯合國就宗教自由發表演說。據了解，這是美國首次在紐約聯合國總部舉辦宗教自由活動，駐紐約辦事處長徐儷文以處長身分受邀出席，在索、吉兩國與台斷交後，美藉此力挺台灣。

外交部今天發布新聞稿表示，徐儷文23日獲邀出席美國在紐約聯合國總部舉辦的「全球呼籲保護宗教自由」（Global Call to Protect Religious Freedom）活動。活動由美國副總統彭斯（Mike Pence）引言，川普（Donald Trump）發表主題演說，呼籲國際社會對捍衛宗教自由採取積極行動。

對此，外交部發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會回應時表示，基於台美默契，相關細節不便進一步說明。

不過，據了解，這是美國首次在聯合國總部舉辦宗教自由相關的活動，徐儷文以駐紐約辦事處處長身分受邀出席。在上週太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交後，美國藉此表示力挺台灣。

▼徐儷文出現在影片4分40秒處右上方

另外，外交部指出，台灣積極投入宗教自由工作，已獲世界民主國家肯定。美國國務院已連續2年邀請台灣參加「促進宗教自由部長級會議」（Ministerial to Advance Religious Freedom），美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Samuel Brownback）並於3月來台參加「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。

為加強推動宗教自由的各項工作，政府已聘任玉山神學院院長布興．大立為首位宗教自由無任所大使。外交部表示，未來台灣將持續與理念相近國家攜手合作，共同捍衛自由及人權價值。

此外，美國白宮副國安顧問由負責亞太政策的博明（Matthew Pottinger）升任。對此，歐江安回應表示，博明與新任白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）立場皆為友台。

歐江安說，台美雙方長期保持密切順暢的溝通，也持續深化在政治、經濟、安全等各層面的合作。外交部期待與白宮國安會等美方各單位密切合作，在台美關係現有互利、互惠的友好穩固基礎上，繼續共同努力強化雙方實質夥伴關係。（編輯：林興盟）1080924

美國總統川普23日在紐約聯合國總部發表演說，呼籲各國捍衛宗教自由。駐紐約辦事處長徐儷文（圖右上後方著藍色衣服者）獲邀出席。（聯合國現場直播截圖）中央社記者尹俊傑紐約傳真 108年9月24日