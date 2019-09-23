私菸案華航高層有無負責 林佳龍：後續有調職

（中央社記者劉姵呈台北23日電）針對時代力量立委黃國昌今天質詢私菸案，詢問交通部長林佳龍滿不滿意華航提出的報告，林佳龍表示，不是很滿意；另立委質疑華航董事長謝世謙至今為何沒下台，林佳龍也說，華航有啟動內部的行政調查和調職。

立法院財政委員會今天邀請總統府、國安局、財政部、交通部、華航及華膳空廚等相關單位就「108年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」進行專題報告，並備質詢。

時代力量立委黃國昌今天表示，總統蔡英文曾說私菸案要徹查到底，但發生至今，僅有總統府前侍衛長張捷、國安局前局長彭勝竹下台，謝世謙竟然還沒有下台，且華航第一時間發新聞稿否認有高層涉入。

對此，交通部長林佳龍也表示，「在交通部的督導下，華航還要再去回溯過去的資料，要負責把事情調查清楚。」

林佳龍也坦言，有看過華航的報告，並不是很滿意，不過他表示，「在我看過華航的報告後，也有告訴他們話不要講太滿，所以後續華航有採取調職的動作。」

林佳龍也指出，當時內部行政報告基於檢調要求，偵查不公開的關係，所以未能向交通部提出涉入細節。

林佳龍今天也在會前接受媒體訪問表示，私菸案已經到司法調查，司法具權威和公信力，華航採取調查和相對的查處，因應證據到哪裡，責任到哪裡，這原則是一致的。（編輯：楊凱翔）1080923