黃國昌爆免稅菸早被領走 批謝世謙公然說謊

（中央社記者陳俊華、余曉涵台北23日電）時代力量立委黃國昌今天說，上午他問私菸案的免稅菸現在在哪，華航董事長謝世謙說在倉庫，但他下午到華膳空廚倉庫後發現，免稅菸早就被領走，質疑謝世謙在國會公然說謊。

華航回應，董事長謝世謙在立法院向黃國昌報告的是華航已扣留同仁網購已提領的菸品及化妝品一批，目前存放在華航空品處倉庫，並非尚未提領仍然置放在華膳保稅倉庫。

立法院財政委員會今天邀請總統府副秘書長施克和、交通部長林佳龍、國安局、財政部、華航及華膳空廚等相關單位就「108年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」進行專題報告，並備質詢。

黃國昌下午在臉書發文表示，上午他在財政委員會針對華航員工利用總統出訪專機違法走私香菸案，質詢交通部與華航，並追問違法預購的免稅菸，到底是由誰拿走時，華航董事長謝世謙說：「目前為止，還沒有拿走，還在倉庫裡。」

黃國昌說，下午他協同海關人員去華膳空廚倉庫，現場人員說，免稅菸在7月22日，早被另一個華航員工領走了，根本沒有在倉庫。他質疑，「謝世謙董事長：誰教你在國會公然說謊的？」、「林佳龍部長：你還要這樣放任謝世謙下去嗎？」

黃國昌表示，關務署台北關同仁承認私菸已離開保稅區，「這是非常明顯的違法行為」，他們一定會追究責任；關務署明天也會要求華航公司解釋清楚、交代私菸下落。（編輯：謝佳珍）1080923