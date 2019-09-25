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F-16戰機性能提升案 41架進廠9架完成

最新更新：2019/09/25 19:19

（中央社記者王承中台北25日電）空軍參謀長劉任遠今天表示，現有F-16A/B型Block20戰機性能提升案，除2架在美原型測試機已於民國104、105年完成構改，目前國內構改作業已進廠41架、9架完成構改，預計112年全數完成。

立法院外交及國防委員會今天審查並通過F-16A/B型Block20戰機性能提升的預算解凍案。列席的劉任遠在報告時表示，空軍現有142架F-16A/B型Block20戰機性能提升案期程為101年至112年，2架在美原型測試機已分別於104、105年完成購改，其餘140架現已進廠41架，9架完成構改。

劉任遠指出，F-16A/B型戰機性能提升包含機體結構與次系統、航電系統、武器系統、彈藥、飛操軟體以及模訊系統等6大系統性能提升，目前正由美國洛馬公司及漢翔公司採兩班制，加速構改出廠作業，全案預計於112年全數升級完畢。

劉任遠表示，F-16A/B型戰機將全數換裝AESA雷達及提升電戰能力，大幅提升空域偵知，並強化電子防護能力，提升作戰存活率；全機隊在數據鏈路系統方面，提升Link-16數據鏈路能力，提高聯戰能力。

劉任遠指出，另因去年F-16戰機事故，加裝自動防撞系統，並新增聯合遠距遙攻武器，整體預算將修訂為新台幣1402億元。（編輯：蘇志宗）1080925

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